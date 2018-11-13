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В Минобороны рассказали о состоянии «Адмирала Кузнецова»
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В Минобороны рассказали о состоянии «Адмирала Кузнецова» после ЧП с краном 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил значительных повреждений при падении крана на палубу при выходе корабля из плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе, сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве. Во время ЧП пострадали четыре человека, один человек пропал без вести.
"По прибытию корабля к месту проведения ремонта на 35-й судоремонтный завод (филиал акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка") специально созданная комиссия приступила к выполнению оценки нанесенного ущерба. По результатам предварительного осмотра установлено, что значительных повреждений "Адмирал Кузнецов" не получил", — сказал Криворучко на селекторном совещании под руководством первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.
По его словам, "все мероприятия по восстановлению технической готовности корабля выполняются в плановом режиме, необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту".
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