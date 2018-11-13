Призывникам могут сохранить рабочее место

В кабмине предлагают доработать проект о сохранении рабочего места за призывниками

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности предлагает существенно доработать находящийся на рассмотрении Госдумы законопроект о сохранении рабочего места за молодыми людьми, призванными на военную или альтернативную гражданскую службу, а также в течение трех месяцев после демобилизации. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из участников заседания комиссии.

Инициатива была внесена в конце 2017 года депутатами фракции ЛДПР . Они напомнили, что действующее законодательство закрепляет указанное право только за теми гражданами, кто трудился в государственном секторе, и предложили распространить его на негосударственные компании.

По словам собеседника агентства, законопроектная комиссия сочла, что планируемые изменения Трудового кодекса РФ "носят неполный характер", поэтому документ "нуждается в существенной доработке". В частности, в нем "отсутствуют положения, устанавливающие взаимные обязательства" работодателя и призывника. "Исключение положений о призыве из оснований прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, само по себе не позволяет считать урегулированным вопрос сохранения за таким работником места работы", — процитировал источник проект официального отзыва правительства на законопроект.

Комиссия правительства сочла, что авторы в целом недостаточно проработали вопросы, "касающиеся юридического оформления работодателем перерыва в работе" в связи с призывом в армию. Речь идет в том числе о таких аспектах, как приостановка действия трудового договора, освобождение от обязанностей по нему, расчет и предоставление отпуска такому работнику, выплата ему пособия по временной нетрудоспособности, возможность его временного замещения на сохраняемом для него рабочем месте. Кроме того, нужно "уточнить механизм включения указанного периода в общий и непрерывный трудовой стаж, в стаж работы работника по специальности, а также порядок действий работодателя в случае невыхода работника на работу после окончания им данной службы", указал собеседник.

Он обратил внимание, что данные вопросы важны, поскольку будут касаться всех работодателей, к которым наряду с юридическими лицами относятся, в том числе, индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и даже физические лица, вступившие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. Кроме того, "существенное расширение круга лиц, обязанных сохранять рабочие места для лиц, может иметь и негативный эффект для молодежи призывного возраста, поскольку снизит заинтересованность в ее трудоустройстве", изложил источник аргументацию комиссии кабмина.

Позиция авторов

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал ТАСС , что "нужно смотреть, какие формулировки, что они [правительство] конкретно предлагают". "Есть два пути: либо законопроект концептуально поддерживается и доработка ведется в рамках второго чтения, либо он возвращается для доработки и изменения текста до рассмотрения в первом чтении", — уточнил он.

"Учитывая, что у нас конструктивный настрой и желание, чтобы наши поправки принимались, мы расцениваем такую позицию [озвученную в проекте отзыва кабмина] как конструктивную, будем дорабатывать, постараемся прийти к общему знаменателю, чтобы текст пошел на принятие", — подтвердил парламентарий.

При этом Нилов не исключил, что формулировку "нуждается в существенной доработке" можно расценить и как "нежелание поддерживать" инициативу.

"Они не хотят говорить "нет", но и не поддерживают", — предположил он, добавив, что "все будет зависеть от того, какая реакция будет на последующие изменения" при доработке законопроекта.

Замглавы фракции либерал-демократов также констатировал, что на данный момент обозначенная в законопроекте проблема "не стоит очень остро".