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Минобороны рассекретило архивы
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Минобороны рассекретило архивы к столетию Рязанского десантного училища 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин
Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные исторические документы к 100-летию Рязанского воздушно-десантного училища, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.
"В День 100-летия легендарного военного вуза Минобороны России на официальном сайте публикует уникальные документы из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, посвященные истории становления и развития РВВДКУ", — говорится в сообщении.
Посетители нового раздела смогут ознакомиться с некоторыми событиями вековой истории военного вуза — альма-матер российских десантников.
Согласно данным департамента, свою историю училище ведет с осени 1918 года, когда в городе были созданы "1-е Рязанские Советские пехотные курсы командного состава РККА". В опубликованных документах содержится информация о том, что Рязанские курсы в 1920 году были переименованы в пехотную школу, а спустя 17 лет — в Рязанское пехотное училище имени Ворошилова. Именно так называлось учебное заведение в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, в разделе размещено представление лидера СССР Иосифа Сталина о награждении училища орденом Красного Знамени, акт об итогах выпускных экзаменов за апрель 1943 года, сданных курсантами-женщинами, исторический формуляр Рязанского Краснознаменного пехотного училища за период с момента создания курсов командиров с августа 1918 года и до января 1953 года.
"Значительная часть опубликованных материалов посвящена жизни училища в послевоенное время. В новом проекте впервые доступны для широкого круга пользователей документы об участии курсантов училища в различных военно-спортивных соревнованиях, в том числе — с установлением рекордов", — отмечается в сообщении.
Среди опубликованных материалов распоряжение президента РФ о присвоении училищу имени генерала армии Маргелова, приказ начальника училища об объявлении благодарности 27 военным и курсантам роты, отправленным на помощь рязанскому электроламповому заводу в борьбе с крупным пожаром в производственных помещениях, а также некоторые документы из личного дела создателя воздушно-десантных войск Василия Филипповича.
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