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Полет первого «Медведя» показали на видео
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Полет первого «Медведя» показали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Минобороны России выложило на YouTube ролик с полетом первого стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 («Медведь» согласно НАТО). Видео приурочено к 66-летию данного события.
В подписи к ролику отмечается, что Ту-95 является продолжением серии турбовинтовых бомбардировщиков, в частности Ту-4, Ту-16 и Ту-85, ставшим первым межконтинентальным советским самолетом дальней авиации. «Прототип самолета поднялся в воздух 12 ноября 1952 года, а спустя еще три года началось его серийное производство. Всего создано более 500 таких самолетов», — сообщает военное ведомство.
Ту-95 претерпел свыше 20 различных модификаций. Например, модификация Ту-95В построена в единственном экземпляре для испытания «Царь-бомбы». Один экспериментальный Ту-95 в начале 1960-х годов оснастили ядерным реактором.
Ту-95 является самым скоростным в мире самолетом с винтовыми двигателями: в 2010 году экипаж бомбардировщика совершил рекордный полет на расстояние почти 30 тысяч километров с четырьмя дозаправками над тремя океанами.
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