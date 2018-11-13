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Столкнувшийся с танкером фрегат погрузился под воду
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Столкнувшийся с танкером фрегат норвежских ВМС почти погрузился под воду 

РИА Новости + ещё 1 58 минут назад
Фрегат норвежских ВМС "Хельге Инстад", получивший на прошлой неделе повреждения в результате столкновения с танкером "Сола", стремительно погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега, сообщает телекомпания NRK.
На фотографиях, размещенных на сайте телекомпании, видно, что корабль практически полностью погрузился под воду.
"Специалисты Минобороны привязали фрегат стальными тросами, однако утром во вторник некоторые из них лопнули", — сообщает телекомпания.
Корабль ВМС Норвегии "Хельге Ингстад" и огромный танкер "Сола" столкнулись рано утром в четверг в Хьелте-фьорде к северу от нефтяного терминала Sture в муниципалитете Ойгарден губернии Хордаланн на западном побережье Норвегии.
Корабль получил пробоину и начал набирать воду. Его отбуксировали к берегу, где закрепили стальными тросами.
"Хельге Инстад" — один из пяти самых современных фрегатов Норвегии, он направлялся на военно-морскую базу Хоконсверн после участия в крупномасштабных учениях НАТО Trident Juncture.
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