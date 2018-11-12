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Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии
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Словенские военные замерзли на учениях НАТО в Норвегии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Belgian combat camera team / Corporal-chef Sedeyn Ritchie
Военнослужащие армии Словении, которые участвовали в прошедших учениях НАТО в Норвегии, жалуются на неподходящую погоде униформу, из-за чего глава минобороны Карл Эрьявец пообещал провести расследование.
Словенский министр обороны пообещал в разговоре с журналистами издания Delo в Любляне потребовать "основательного расследования" жалоб словенских военнослужащих на то, что на прошедших в конце октября и начале ноября учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец — 2018") в Скандинавии они испытывали трудности из-за неподходящей униформы.
Подполковник Урош Тринко, командовавший словенским контингентом в 232 человека на учениях, ранее сообщил СМИ, что многие его подчиненные жаловались на форму и особенно обувь, "не защитившие их от норвежских холода и влаги". Командование признало наличие проблем с обмундированием, но отметило, что обморожений и серьезных травм не произошло.
"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась во время их пребывания от —23 до +7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — цитирует издание минобороны Словении.
Военное ведомство отметило, что выданные участникам учений форменные сапоги стоят 80 евро за пару.
Черногорские военнослужащие, задействованные на учениях НАТО в Норвегии, рассказали ранее во время отработки действий в условиях заснеженной местности о своем удивлении низкой температурой воздуха в скандинавской стране в ноябре, но пообещали справиться с этим.
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