Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии

Словенские военные замерзли на учениях НАТО в Норвегии

Военнослужащие армии Словении , которые участвовали в прошедших учениях НАТО Норвегии , жалуются на неподходящую погоде униформу, из-за чего глава минобороны Карл Эрьявец пообещал провести расследование.

Словенский министр обороны пообещал в разговоре с журналистами издания Delo в Любляне потребовать "основательного расследования" жалоб словенских военнослужащих на то, что на прошедших в конце октября и начале ноября учениях НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец — 2018") в Скандинавии они испытывали трудности из-за неподходящей униформы.

Подполковник Урош Тринко, командовавший словенским контингентом в 232 человека на учениях, ранее сообщил СМИ, что многие его подчиненные жаловались на форму и особенно обувь, "не защитившие их от норвежских холода и влаги". Командование признало наличие проблем с обмундированием, но отметило, что обморожений и серьезных травм не произошло.

"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась во время их пребывания от —23 до +7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — цитирует издание минобороны Словении.

Военное ведомство отметило, что выданные участникам учений форменные сапоги стоят 80 евро за пару.

Черногорские военнослужащие, задействованные на учениях НАТО в Норвегии, рассказали ранее во время отработки действий в условиях заснеженной местности о своем удивлении низкой температурой воздуха в скандинавской стране в ноябре, но пообещали справиться с этим.