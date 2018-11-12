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В НАТО высказались о размещении ядерных ракет в Европе
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Альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе, заявили в НАТО 

РИА Новости + ещё 3 38 минут назад
Фото: Reuters
НАТО не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты, альянс вновь призвал РФ к диалогу с США по договору РСМД, заявила в понедельник представитель организации Оана Лунгеску.
Ранее генсек альянса уже заявлял, что НАТО не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.
"НАТО не намерена размещать новые ядерные ракеты в Европе. Как альянс мы привержены безопасности и защите всех союзников. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение и вернуться к конструктивному диалогу с США по договору РСМД", — процитировала представитель НАТО в своем аккаунте Twitter слова генсека альянса Йенса Столтенберга, который участвует в понедельник в работе конференции в Берлине.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
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