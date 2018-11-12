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«Маршал Устинов» вышел в Атлантический океан
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Ракетный крейсер «Маршал Устинов» покинул Средиземное море и вышел в Атлантический океан 

ТАСС 25 минут назад
Фото: Wikimedia Commons
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" в понедельник покинул Средиземное море и вышел через Гибралтарский пролив в Атлантический океан. Об этом сообщает пресс-служба флота.
"К проходу Гибралтарским проливом отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота приступил после завершения делового захода в испанский порт Сеута на марокканском побережье Африки в Средиземном море, который продлился три дня", — сообщает пресс-служба.
Вместе с ракетным крейсером переход Атлантическим океаном осуществляют танкер "Дубна" и спасательный буксир СБ-406. На переходе Атлантическим океаном экипаж крейсера "Маршал Устинов" продолжит отрабатывать корабельные учения и тренировки по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть. Корабельные вертолетчики продолжат выполнение полетов учебно-тренировочных полетов различной степени сложности с борта ракетного крейсера.
Ракетный крейсер "Маршал Устинов" выполнял задачи в акватории Средиземного моря с 11 августа. За это время он принял участие в совместных мероприятиях с кораблями группировки российского ВМФ, действующей в Средиземном море на постоянной основе.
Дальний поход ракетного крейсера продолжается с его выхода из основного пункта базирования — Североморска 5 июля 2018 года. За это время крейсер побывал флагманом Главного военно-морского парада в городе Кронштадте, принял участие в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях, а также совершил деловой заход в столицу Алжира. На текущий момент за время похода кораблем пройдено более 18 тыс. морских миль.
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