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Минобороны показало видео первого полета «Медведя»
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Минобороны показало видео первого полета Ту-95 «Медведь» 

Российская Газета 1 час назад
Минобороны России выпустило видеоролик в честь первого полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, который в НАТО прозвали "Медведь".
"Прототип самолета поднялся в воздух 12 ноября 1952 года, а спустя еще три года началось его серийное производство. Всего создано более 500 таких самолетов", — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что с момента своего создания Ту-95 установил несколько рекордов в истории авиации. Например, Ту-95 — это самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями. Он способен развивать скорость до 945 километров в час. В 2010 году экипаж бомбардировщика совершил рекордный полет на расстояние почти 30 тысяч километров с четырьмя дозаправками над тремя океанами.
Кроме того, для испытания так называемой "Царь-бомбы" была построена особая модификация межконтинентального бомбардировщика Ту-95В. Бомба с парашютной системой весила более 27 тонн и не помещалась в грузовой отсек, поэтому установили мощный держатель и сняли створки бомболюка. В начале 1960-х годов один из "Медведей" получил ядерный реактор и стал "Атомолетом".
Другая версия Ту-95К служила носителем аналога воздушно-космического аппарата ЭПОС, орбитального корабля воздушно-космической системы "Спираль". В качестве аналога использовался небольшой реактивный самолет — он подвешивался под фюзеляж бомбардировщика, частично заходя в грузовой отсек. Всего было выпущено свыше 20 различных модификаций Ту-95.
Сегодня в строю ВКС находятся модернизированные Ту-95МС, которые вооружены дальними крылатыми ракетами Х-101. Они впервые были применены осенью 2015 года в Сирии, где точно поразили укрепления и склады международных террористов. Кроме того, самолет может нести ядерный вариант ракеты (Х-102), которая имеет боевую часть мощностью 250 килотонн.
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