ВВС Южной Кореи получили первый «летающий танкер»

ВВС Южной Кореи впервые приняли на вооружение «летающий танкер» A330 MRTT

ВВС Южной Кореи впервые приняли на вооружение военный самолет-дозаправщик A330 MRTT, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВВС страны.

"Первый танкер прибыл на авиабазу в Кимхэ около 14.00 (08.00 мск), он будет проходить различные приемочные испытания в течение приблизительно месяца и со следующего месяца будет задействован", — приводит агентство слова представителя ВВС.

Он также сообщил, что закупленный танкер — модели A330 MRTT компании Airbus Defence and Space, и Южная Корея планирует купить еще три в следующем году, на сумму около 1,5 триллиона вон (1,3 миллиарда долларов США).

Как уточняет агентство, помимо основных самолетов южнокорейских ВВС F-15K и KF-16, танкеры будут обслуживать также около 40 истребителей F-35A, которые будут внедрены в Южной Корее в период с 2019 по 2021 год. Таким образом, возможная длительность воздушных операций увеличится на один час.

Самолеты-дозаправщики A330 MRTT смогут вести дозаправку в воздухе, перевозить не только грузы, но и пассажиров, в том числе, высокопоставленных лиц, а также осуществлять медицинскую эвакуацию.