Назван срок завершения госиспытаний «Тосочки»

Назван срок завершения госиспытаний огнеметной системы «Тосочка»

Владимир Лепин. Новейшая тяжелая огнеметная система "Тосочка" пройдет государственные испытания до конца 2019 года. После чего первые образцы поступят в опытно-войсковую эксплуатацию, и станут дополнением к системам "Буратино" и "Солнцепек". Об этом заявил Интерфаксу генеральный директор концерна "Техмаш"

В отличии классических образцов, в которых боевой модуль размещается на базе танка Т-72, главной особенностью "Тосочки" станет колесное шасси.

Решение о переходе с гусениц на колеса было принято по итогам военном операции в Сирии, где правительственные войска с успехом задействовали ТОС-1А "Солнцепек". В условиях маневренной войны, в которой отсутствует сплошная линия фронта, гусеничные машины оказались малоподвижны. Технику приходилось перебрасывать на грузовиках, что приводило к излишнему использованию автомобильного парка.

Напомним, что тяжелые огнеметные системы предназначены для поражения легкобронированной техники и пехоты, находящейся на открытой местности или в укрытиях.

Для этого комплексы оснащают боеприпасами объемного взрыва, использующими распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. По мощности они сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, но у них отсутствует радиационный эффект поражения.