Белоруссия удвоит экспорт высокоточного оружия

Беларусь удвоит экспорт высокоточного оружия

Президент Республики Беларусь поставил задачу увеличить вдвое доходы от продажи оружия на мировом рынке. Такое поручение глава государства дал председателю Государственного военно-промышленного комитета Роману Головченко.

В понедельник Головченко отчитался перед президентом о работе белорусского военно-промышленного комплекса. Отрасль работает неплохо: по рентабельности, прибыли, средней зарплате ситуация лучше, чем по ряду других направлений, — сообщили в пресс-службе Лукашенко.

— Но это крайне недостаточно. Это половина того — в финансовом отношении — что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза, — поставил задачу глава Беларуси.

Лукашенко отметил, что сейчас велик спрос на умное высокоточное оружие и средства борьбы с ним.

— Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам, — заявил Лукашенко.

Рентабельность белорусских предприятий ВПК в 2017 году составила 23,4 процента, рост производства 128,4, а прирост экспорта товаров и услуг — 110,6 процента. Положительное сальдо внешней торговли военных предприятий достигло 622,4 миллиона долларов.