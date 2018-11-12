Ещё
Белоруссия удвоит экспорт высокоточного оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь удвоит экспорт высокоточного оружия 

Российская Газета + ещё 1 50 минут назад
Фото: Минобороны РФ
Президент Республики Беларусь поставил задачу увеличить вдвое доходы от продажи оружия на мировом рынке. Такое поручение глава государства дал председателю Государственного военно-промышленного комитета Роману Головченко.
В понедельник Головченко отчитался перед президентом о работе белорусского военно-промышленного комплекса. Отрасль работает неплохо: по рентабельности, прибыли, средней зарплате ситуация лучше, чем по ряду других направлений, — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
— Но это крайне недостаточно. Это половина того — в финансовом отношении — что должно быть на конец будущего года. Поэтому стройте планы на будущее с целью увеличения даже не объемов, а денежных поступлений ровно в два раза, — поставил задачу глава Беларуси.
Лукашенко отметил, что сейчас велик спрос на умное высокоточное оружие и средства борьбы с ним.
— Мы производим оборонительные системы. Это то, что надо многим государствам. Мы наступать ни на кого не собираемся. Поэтому надо развивать эти школы, центры, производства для того, чтобы себя обеспечить высокоэффективным оборонительным оружием и предложить другим государствам, — заявил Лукашенко.
Рентабельность белорусских предприятий ВПК в 2017 году составила 23,4 процента, рост производства 128,4, а прирост экспорта товаров и услуг — 110,6 процента. Положительное сальдо внешней торговли военных предприятий достигло 622,4 миллиона долларов.
Российская Газета: последние новости
Ядерный бомбардировщик США совершил аварийную мосадку Спрос на российское оружие продолжает расти В Арктике появилась новая станция спутниковой связи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белоруссия решила стать морской державой109
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи164
«Вы не человек!»: инсулиновая история получила продолжение240
Пока вы спали: Россиянам угрожают массовые увольнения116
Назван заработок Куклачева на кошках23
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
02:45
«Мир накажет Россию, а мы — Донбасс»
В мире Украина
01:16
В Цирке на Цветном прокомментировали нападение леопарда
Происшествия
00:46
Обзор зарубежных СМИ: Ад в Калифорнии
В мире
03:07
Назван заработок Куклачева на кошках
Шоу-бизнес
00:28
Cотрудники ГИБДД «еле совладали» c голой автоледи
Происшествия
01:17
«Вы не человек!»: инсулиновая история получила продолжение
Общество
01:00
Пока вы спали: Россиянам угрожают массовые увольнения
Общество
00:32
Взрывы на Украине: наказаны 20 генералов
Украина Происшествия
00:51
Безработный жестоко избил пенсионерку в Москве
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение