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США построят в Грузии военный аэродром
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США построят в Грузии военный аэродром 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы США построят военный аэродром на базе Вазиани близ Тбилиси, сообщает минобороны Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
С такой инициативой выступил командующий транспортным командованием ВС США генерал Стивен Лайонс, посещающий Грузию.
Он провел встречу с министром обороны Леваном Изория, а также будет принят премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
По словам Левана Изория, данное строительство отвечает инициативам в рамках сотрудничества Грузии и НАТО.
Когда будет построен аэродром и во сколько это обойдется США, минобороны не уточнило.
Во время встречи были обсуждены и другие «амбициозные проекты», отметило минобороны.
США помогают готовить и вооружать армию Грузии уже почти два десятка лет, ранее в этом году американцы передали грузинской армии комплексы «Джавелин».
Примечательно, что ранее в Вазиани размещалась российская военная база.
До посещения Тбилиси генерал Стивен Лайонс встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и начальником генштаба ВС этой страны генерал-полковником Неджмеддином Садыковым.
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