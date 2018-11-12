Российским прокурорам выдадут шлемы

Российских прокуроров снабдят шлемами и бронежилетами

Правительство утвердило перечень индивидуальных средств защиты для прокуроров, которыми они будут снабжаться за государственный счет; соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев . Документ в понедельник, 12 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" утвердить перечень типов и моделей специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров», — говорится в распоряжении.

В приложении к документу перечислены три вида средств личной защиты. Во-первых, средства раздражающего действия, во-вторых, отечественные защитные жилеты, а также защитные шлемы отечественного производства.

Статья 45 закона «О прокуратуре» посвящена мерам правовой и социальной защиты прокуроров. Пункт 3 этой статьи гласит, что прокуроры «имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение». При этом в законе отмечено, что перечень типов оружия и специальных средств устанавливается правительством.