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Российским прокурорам выдадут шлемы
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Российских прокуроров снабдят шлемами и бронежилетами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство утвердило перечень индивидуальных средств защиты для прокуроров, которыми они будут снабжаться за государственный счет; соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ в понедельник, 12 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.
«В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" утвердить перечень типов и моделей специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, предназначенных для личной защиты прокуроров», — говорится в распоряжении.
В приложении к документу перечислены три вида средств личной защиты. Во-первых, средства раздражающего действия, во-вторых, отечественные защитные жилеты, а также защитные шлемы отечественного производства.
Статья 45 закона «О прокуратуре» посвящена мерам правовой и социальной защиты прокуроров. Пункт 3 этой статьи гласит, что прокуроры «имеют право на ношение и хранение предназначенного для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и специальных средств, а также на их применение». При этом в законе отмечено, что перечень типов оружия и специальных средств устанавливается правительством.
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