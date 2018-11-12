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Пекин разместит в Тибете новое лазерное оружие
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СМИ: Пекин может разместить в Тибете и Южно-Китайском море новое лазерное оружие 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китайские ВС в обозримом будущем могут разместить на территории Тибетского автономного района (ТАР, юго-запад КНР) и на островах в Южно-Китайском море новые лазерные мобильные установки LW-30, которые будут заниматься перехватом несанкционированных летающих аппаратов и способны нейтрализовать самонаводящиеся ракеты, а также планирующие бомбы. Об этом со ссылкой на осведомленный военный источник сообщила газета Global Times.
"Система предназначена для обнаружения и поражения небольших целей с эффективной отражающей поверхностью менее 1 кв. метра, летящих на небольшой высоте (ниже 1 км) со сравнительно невысокой скоростью (менее 200 км в час), — приводит издание слова известного в Китае авторитетного эксперта по ракетным технологиям Сун Чжунпина. — Эти вооружения могут быть развернуты на Тибетском нагорье или на архипелагах в Южно-Китайском море".
По словам специалиста, такие установки будут с высокой степенью эффективности пресекать попытки шпионажа и терроризма в соответствующих регионах.
"С технической точки зрения LW-30 уже практически окончательно доработана и в скором времени может поступить на вооружение", — отмечают авторы издания.
Новое вооружение создано конструкторами Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности. Оно укомплектовано радаром, лазером и бронированной машиной обеспечения. Как утверждают разработчики, эта мобильная установка в равной мере хорошо приспособлена как к условиям горной местности, так и к работе в регионах с высокой атмосферной влажностью.
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