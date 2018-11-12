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Китайский истребитель J-20 впервые показал вооружение
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Китайский истребитель J-20 впервые показал ракетное вооружение 

ТАСС 36 минут назад
Фото: Reuters
Новейший китайский истребитель J-20 впервые продемонстрировал широкой публике свое ракетное вооружение, сообщила в понедельник газета "Хуаньцю шибао". Показ состоялся в минувшее воскресенье, в заключительный день работы международного авиасалона в Чжухае, и был приурочен к 69-й годовщине образования ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Издание опубликовало фотографии, на которых два истребителя J-20 совершают показательные полеты с приоткрытыми створками внутренних отсеков вооружений, в которых видны ракеты. Каждый истребитель несет по шесть ракет: четыре спрятаны на дне фюзеляжа и еще два в боковых отсеках.
По оценкам китайского военного эксперта Сун Чжунпина, речь идет о четырех ракетах класса "воздух-воздух" большой дальности и двух ракетах малого радиуса действия, предназначенных для воздушного боя. По его мнению, J-20 в целом способен нести ракеты разного типа и сохранять очень высокую степень маневренности даже при полной боевой загрузке. Аналитик выразил мнение, что китайские истребители пятого поколения несколько превосходит американские аналоги F-22 и F-35.
Выполненный с применением технологий радиолокационной малозаметности ("стелс") J-20 совершил свой первый испытательный полет в 2011 году, а в 2017 году истребитель был принят на вооружение ВВС НОАК. Большая часть тактико-технических характеристик новинки держится в секрете.
По данным газеты South China Morning Post, J-20 совершали демонстрационные полеты на авиашоу в Чжухае в комплектации с двигателями российского производства типа АЛ-31. Вопреки ожиданиям экспертов, среди достижений выставки не оказалось китайских аналогов — двигателей WS-15 с управляемым вектором тяги. КНР добилась значительного прорыва в их разработке, но пока еще не готова устанавливать их на свои истребители, отмечают эксперты.
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