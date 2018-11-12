Россию обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО

Финляндия заподозрила Россию в причастности к нарушению работы GPS

Финляндия заподозрила Россию во вмешательстве в работу GPS. Проблемы со спутниковой навигацией возникли во время учений НАТО , сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

«С технологической точки зрения, создать помехи в радиосигнале довольно просто. Возможно, за этим стояла Россия», — заявил глава финского правительства в интервью Yle.

По его словам, сбои затронули не только военную технику, но и гражданскую авиацию. Проблемы в работе GPS подтвердили в норвежской авиакомпании Widerое. Сипиля подчеркнул, что подобные инциденты не шутка, поскольку под угрозу была поставлена безопасность обычных граждан. Хельсинки проведет расследование.

Могли ли российские военные действительно воспринять учения НАТО у границ России как повод провести собственные учения — по созданию помех работе GPS? Рассуждает военный обозреватель ТАСС , полковник в отставке Виктор Литовкин

Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке:

«Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые прерывают связь летательных аппаратов в обмене GPS, чтобы они потеряли ориентацию в пространстве и не наносили свои удары ракетные по нашим позициям. У нас есть такие комплексы, как «Самарканд», и другие; да и у американцев есть такие, которые могут сделать что-то подобное. Я не исключаю, что это могли сделать и на американском авианосце «Гарри Трумэн», который находился в Швеции в это время. Это мог сделать кто угодно. Я понимаю, что сегодня во всем всегда виновата Россия, но требуются доказательства».

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто осуществил помехи.

«Существуют технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства», — отметил он.

В конце октября сбои в работе GPS были зафиксированы также в Норвегии — в первый же день учений НАТО Trident Juncture. Об аналогичных инцидентах в Осло сообщали во время российских учений «Запад-2017». Москва причастность к созданию помех GPS не признавала.