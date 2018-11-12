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Россию обвинили в сбоях GPS на учениях НАТО
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Финляндия заподозрила Россию в причастности к нарушению работы GPS 

BFM.RU + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Финляндия заподозрила Россию во вмешательстве в работу GPS. Проблемы со спутниковой навигацией возникли во время учений НАТО, сообщил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.
«С технологической точки зрения, создать помехи в радиосигнале довольно просто. Возможно, за этим стояла Россия», — заявил глава финского правительства в интервью Yle.
По его словам, сбои затронули не только военную технику, но и гражданскую авиацию. Проблемы в работе GPS подтвердили в норвежской авиакомпании Widerое. Сипиля подчеркнул, что подобные инциденты не шутка, поскольку под угрозу была поставлена безопасность обычных граждан. Хельсинки проведет расследование.
Могли ли российские военные действительно воспринять учения НАТО у границ России как повод провести собственные учения — по созданию помех работе GPS? Рассуждает военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин:
Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке:
«Есть системы радиоэлектронной борьбы, которые прерывают связь летательных аппаратов в обмене GPS, чтобы они потеряли ориентацию в пространстве и не наносили свои удары ракетные по нашим позициям. У нас есть такие комплексы, как «Самарканд», и другие; да и у американцев есть такие, которые могут сделать что-то подобное. Я не исключаю, что это могли сделать и на американском авианосце «Гарри Трумэн», который находился в Швеции в это время. Это мог сделать кто угодно. Я понимаю, что сегодня во всем всегда виновата Россия, но требуются доказательства».
Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто осуществил помехи.
«Существуют технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства», — отметил он.
В конце октября сбои в работе GPS были зафиксированы также в Норвегии — в первый же день учений НАТО Trident Juncture. Об аналогичных инцидентах в Осло сообщали во время российских учений «Запад-2017». Москва причастность к созданию помех GPS не признавала.
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