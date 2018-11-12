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США усовершенствуют авиабазу в Польше
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США потратят до 25 млн долларов на железную дорогу на авиабазе в Польше 

Парламентская газета + ещё 3 1 час назад
Фото: DEPARTMENT OF DEFENSE / NATHAN LIPSCOMB
Министерство обороны США планирует заключить контракт на проектирование и сооружение железнодорожных путей на авиабазе у села Повидз в Польше, говорится в документе Инженерного корпуса американской армии. Об этом пишет RT.
«Общее требование будет включать представление всей рабочей силы, оборудования, материалов, транспортировку и выполнение всех необходимых работ в соответствии с планами и спецификациями по проектированию и сооружению дополнительного железнодорожного полотна с конечным пунктом — база ВВС у села Повидз, Польша», — сказано в документе.
От подрядчика также будет требоваться оборудовать конечную станцию и узел снабжения.
Отмечается, что железная дорога нужна Пентагону для транспортировки военных грузов на территорию Польши. Американские чиновники уверены, что проект позволит укрепить позиции Сухопутных войск США.
Стоимость работ оценивается в сумму от 10 до 25 миллионов долларов, их срок — около трёх лет. В соответствии с заявкой минимальный срок службы объектов должен составить не менее 40 лет.
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