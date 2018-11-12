США усовершенствуют авиабазу в Польше

США потратят до 25 млн долларов на железную дорогу на авиабазе в Польше

Министерство обороны США планирует заключить контракт на проектирование и сооружение железнодорожных путей на авиабазе у села Повидз в Польше , говорится в документе Инженерного корпуса американской армии. Об этом пишет RT.

«Общее требование будет включать представление всей рабочей силы, оборудования, материалов, транспортировку и выполнение всех необходимых работ в соответствии с планами и спецификациями по проектированию и сооружению дополнительного железнодорожного полотна с конечным пунктом — база ВВС у села Повидз, Польша», — сказано в документе.

От подрядчика также будет требоваться оборудовать конечную станцию и узел снабжения.

Отмечается, что железная дорога нужна Пентагону для транспортировки военных грузов на территорию Польши. Американские чиновники уверены, что проект позволит укрепить позиции Сухопутных войск США.

Стоимость работ оценивается в сумму от 10 до 25 миллионов долларов, их срок — около трёх лет. В соответствии с заявкой минимальный срок службы объектов должен составить не менее 40 лет.