Представлен командующий ВВО

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Командующего военным округом представили в Хабаровске 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Минобороны РФ
Генерал-лейтенант Геннадий Жидко стал командующим войсками Восточного военного округа. Ранее он был заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ.
Замглавы Минобороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов представил Жидко в новой должности в зале военного совета штаба Восточного округа в Хабаровске.
Как отмечает пресс-служба округа, на которую ссылается ТАСС, Геннадий Жидко сменил на посту генерал-полковника Александра Журавлева, который на прошлой неделе был назначен командующим войсками Западного военного округа.
Ранее News.ru писал о том, что Северный флот ВМФ России получит незамерзающие физиологические растворы и заменители крови, разработанные российскими специалистами. Минобороны рассчитывает начать поставку в Арктику до конца 2020 года.
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