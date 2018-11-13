Представлен командующий ВВО

Командующего военным округом представили в Хабаровске

Генерал-лейтенант Геннадий Жидко стал командующим войсками Восточного военного округа. Ранее он был заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил РФ

Замглавы Минобороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов представил Жидко в новой должности в зале военного совета штаба Восточного округа в Хабаровске.

Как отмечает пресс-служба округа, на которую ссылается ТАСС , Геннадий Жидко сменил на посту генерал-полковника Александра Журавлева , который на прошлой неделе был назначен командующим войсками Западного военного округа.

Ранее News.ru писал о том, что Северный флот ВМФ России получит незамерзающие физиологические растворы и заменители крови, разработанные российскими специалистами. Минобороны рассчитывает начать поставку в Арктику до конца 2020 года.