Солдаты НАТО сильно опозорились на учениях

«А нам за ними убирать». Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии

Жители Норвегии оставили более 400 жалоб на военнослужащих НАТО, принимавших участие в маневрах Trident Juncture, пишет Sputnik International.

Авторами большинства обращений были фермеры, чьи поля были повреждены военной техникой. Однако некоторые местные жители пожаловались на то, что военные справляли естественные потребности возле детских садов, школ и спортивных объектов.

"Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать", — заявила майор Вооруженных сил Норвегии Марианна Бе.

Представитель НАТО Эйстейн Малкенес Кварвинг вынужден был принести извинения за "незапланированные инциденты" подобного рода.

Учения НАТО Trident Juncture, в которых были задействованы около 50 тысяч военных, прошли с 25 октября по 7 ноября.