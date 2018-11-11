Ещё
Солдаты НАТО сильно опозорились на учениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«А нам за ними убирать». Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии 

РИА Новости 56 минут назад
Жители Норвегии оставили более 400 жалоб на военнослужащих НАТО, принимавших участие в маневрах Trident Juncture, пишет Sputnik International.
Авторами большинства обращений были фермеры, чьи поля были повреждены военной техникой. Однако некоторые местные жители пожаловались на то, что военные справляли естественные потребности возле детских садов, школ и спортивных объектов.
"Это ужасно. Это вопрос соблюдения элементарных правил приличия. Солдаты облегчаются, а мы должны за ними убирать", — заявила майор Вооруженных сил Норвегии Марианна Бе.
Представитель НАТО Эйстейн Малкенес Кварвинг вынужден был принести извинения за "незапланированные инциденты" подобного рода.
Читатели британского таблоида высмеяли учения НАТО на границе с Россией
Учения НАТО Trident Juncture, в которых были задействованы около 50 тысяч военных, прошли с 25 октября по 7 ноября.
Последние новости
Польша хочет миллиардов: Евросоюз может резко уменьшиться "Мы бредим от удушья": крупная трагедия российского подводного флота Вот из-за чего глава МИД Австрии отменила поездку в Россиюа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко подняли на смех после «провала» в Париже82
Мужчина пришел в гости и зарезал всю семью58
Порошенко заявил о разговоре с Трампом407
Леопард набросился на ребенка в цирке на Цветном107
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком117
Видео
00:46
Разговору Путина и Трампа помешали
Политика В мире
10:09
Путин рассказал о беседе с Трампом
В мире Статьи
01:26
«Ты что, приемная?»: ученицу прилюдно унизили
Происшествия
00:24
Метод Сталина: ракеты проверят на конструкторах
Наука и техника Статьи
00:40
Раскрыты детали гибели силовиков под Донецком
В мире
00:46
Путину удалось пообщаться с Трампом
Политика В мире
02:28
Вена вычислила еще одного русского агента
В мире Статьи
01:01
На Украине вынесли вердикт выборам в Донбассе
В мире Украина
01:31
«Прочь от Москвы!»: Украина не поняла Порошенко
В мире Статьи
01:30
«США создают предлог для новых санкций»
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение