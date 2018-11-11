«Сдерживание неадекватного гегемона»: как Китай и США готовятся к противостоянию в Тихом океане

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ предостерёг США от военного конфликта с КНР. По его словам, открытая конфронтация между двумя государствами станет «бедствием для всего мира». Эти заявления были сделаны на пресс-конференции по итогам второго раунда китайско-американского стратегического диалога по дипломатии и безопасности. Позднее стороны обвинили друг друга в нагнетании обстановки в Южно-Китайском море. Эксперты считают, что сложившая напряжённость в регионе действительно может привести к локальным столкновениям. Однако до полномасштабной войны, по мнению аналитиков, дело не дойдёт.

Китайский министр обороны Вэй Фэнхэ предостерёг американцев от военного конфликта с КНР, сообщили в субботу, 10 ноября, мировые СМИ.

«Противостояние и столкновение армий двух стран станет бедствием не только для Китая и США, но и для всего мира, — цитирует министра ТАСС. — Китайские войска будут твёрдо защищать национальный суверенитет и территориальную целостность родины, а также интересы её развития».

Сообщение прозвучало на пресс-конференции по итогам состоявшегося ранее второго раунда американо-китайского стратегического диалога по дипломатии и безопасности, в котором помимо Фэнхэ с китайской стороны принимал участие ответственный секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи , а с американской — министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майкл Помпео

И хотя по итогам встречи обе стороны пришли к соглашению о том, что необходимо избегать конфликта, каждая осталась при своём мнении относительно того, что происходит в Южно-Китайском море. Так, в пятницу, 9 ноября, Помпео обвинил Китай в усилении военной напряжённости в Тихом океане.

«Нас продолжает тревожить деятельность Китая и милитаризация в Южно-Китайском море», — отметил Майк Помпео после переговоров. — Мы потребовали от Китая выполнения данных им ранее обещаний в этой области». Китайские представители, в свою очередь, потребовали от США не подрывать стабильность в Южно-Китайском море и не вмешиваться в дела Тайваня.

«Подготовиться к войне»

В текущем году возросла военная активность как США, так и Китая в Южно-Китайском море и в районе острова Тайвань, который КНР считает своим, хотя он находится под контролем союзного Вашингтону правительства. За последние 12 месяцев США шесть раз направляли свои суда в Южно-Китайское море под предлогом защиты свободы мореплавания. В предшествующий 12-месячный период было всего четыре таких операции.

Филиппины, Малайзия, Причиной их проведения Вашингтон называет китайское военное строительство на островах Спратли. КНР считает их своими, но на архипелаг и прилегающие воды также претендуют другие страны — Вьетнам Бруней и Тайвань ( Китайская Республика ). Острова имеют стратегическое значение, поскольку мимо них проходят морские маршруты, соединяющие Тихий и Индийский океаны через Малаккский и Сингапурский проливы. Суда, следующие из Европы, Индии и с Ближнего Востока в Японию , Китай и Корею , идут именно этим путём.

В апреле 2018 года китайское государственное телевидение показало кадры тренировок, которые тайваньские и американские СМИ расценили как «захват типичной тайваньской деревни». Вслед за этим КНР провела военно-морские учения в проливе, отделяющем остров от материкового Китая. И уже в июле 2018 года, впервые за 11 лет, в Тайваньском проливе появились американские военные суда.

В конце сентября военное командование США заявило, что китайский военный корабль «небезопасно и непрофессионально» сблизился с американским эскадренным миноносцем Decatur в Южно-Китайском море.

В начале октября, после того как несколько американских военных кораблей посетили Тайвань, министр обороны Китая пригрозил военными действиями.

«Если кто-либо попытается отделить Тайвань от КНР, китайские вооружённые силы предпримут контрмеры любой ценой», — предупредил Вэй Фэнхэ.

Позже, во время инспекционной поездки в провинцию Гуандун председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ об усилении военного командования, которое осуществляет контроль над Южно-Китайским морем и Тайванем. По его словам, китайские военные обязаны готовиться к войне.

«Необходимо сконцентрироваться на подготовке к войне. Мы должны учитывать возможность любого развития событий и составить план действий в любых чрезвычайных ситуациях. Мы должны повысить боеготовность, провести совместные и конфронтационные учения, чтобы усовершенствовать навыки наших военнослужащих и быть готовыми к войне», — подчеркнул китайский лидер.

Возможные сценарии

Многие американские и китайские эксперты убеждены, что военное столкновение между Китаем и США весьма вероятно.

Так, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что такой конфликт возможен в течение ближайших 14—15 лет.

«Я думаю, через 15 лет мы будем находиться в состоянии войны с Китаем. Это не неизбежность, но шансы очень высоки. У США нет возможности справляться со всеми своими задачами в Европе и одновременно сдерживать китайскую угрозу в Тихом океане», — заявил он, выступая на конференции по безопасности в Варшаве.

Согласно опросу издания Military Times, проведённому в октябре 2018 года среди бывших и действующих военных, 46% американских военнослужащих ждут в ближайшем году начала вооружённого конфликта с участием США, 69% считают серьёзной угрозой именно Китай.

По мнению китайских аналитиков, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года даёт им возможность в будущем окружить КНР кольцом ракетных баз, опираясь на своих союзников в регионе — Тайвань, Южную Корею и Японию.

«В настоящее время китайское сообщество опасается того, что США могут в сжатые сроки разработать и развернуть по всему региону наземные баллистические ракеты средней дальности. Даже если бы Вашингтон снабдил такие ракеты неядерными боеголовками, это могло бы создать угрозу военному потенциалу Пекина и значительно изменить текущий баланс сил вблизи китайского побережья, что усложнило бы для КНР задачу защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, по мнению китайских военных стратегов, американские ракеты будут представлять недопустимую угрозу сохранению боеспособности небольшого ядерного арсенала КНР, что вынудит Пекин принимать радикальные меры для его наращивания», — отмечается в публикации китайского Центра Карнеги.

В свою очередь, как отмечает в своей статье в журнале Foreign Policy американский политолог Таннер Грир, в случае попытки захвата Тайваня со стороны КНР, главную роль в подготовке вторжения будет играть упреждающий ракетный удар со стороны материкового Китая.

Сейчас остров находится в зоне поражения китайских ракет средней и меньшей дальности, размещённых на побережье. Именно подключение Китая к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было названо президентом США Дональдом Трампом одним из условий возобновления американского участия в соглашении.

«Обратите внимание, США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не из-за России, а из-за Китая», — заявил в интервью RT президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Укрепление обороны

На фоне обострения противоречий и Пекин, и Тайбэй активно вооружаются. Так, в ноябре 2018 года Минобороны Тайваня сообщило о планах закупки американских беспилотных вертолётов MQ-8B Fire Scout и морских мин MK62 Quickstrike. Последние используются для создания минных заграждений близ побережья и, по мнению экспертов, должны воспрепятствовать высадке частей Народно-освободительной армии Китая на остров. Кроме того, в начале месяца в состав тайваньских ВМС вошли два приобретённых у США ракетных фрегата, предназначенных для борьбы с подводными лодками.

В марте министр обороны Тайваня Йен Тех-Фа в интервью местным СМИ заявил, что заинтересован в приобретении американских многоцелевых истребителей F-35, и переговоры по этому вопросу с США уже начались. В апреле текущего года Вашингтон разрешил американским оборонным фирмам продавать Тайваню технологии, необходимые для постройки современных подводных лодок. В июле 2018 года правительство Тайваня заявило о намерении закупить 108 американских танков M1A2 Abrams.

В свою очередь, Китай тоже активно наращивает военно-технический потенциал. С 2015 года на вооружении КНР стоят баллистические ракеты средней дальности DF-26, способные достичь американской базы на острове Гуам. В начале октября китайское телевидение продемонстрировало новый стратегический бомбардировщик H-20, способный наносить удары по территории Соединённых Штатов. В 2019 году ожидается ввод в состав ВМС первого авианосца собственной постройки (проект 001А). Успешно реализуются контракты по поставке в Китай российских самолётов Су-35 и комплексов ПВО и ПРО С-400 «Триумф».

Кроме того, на выставке вооружений в Гуанчжоу в начале ноября зрителям был представлен целый набор военно-технических новинок, призванных сдерживать вероятного противника на море. Это и первый китайский беспилотный ракетный катер Look Out II (ранее такое оружие производилось только в Израиле), и предназначенная для борьбы с авианосцами крылатая ракета HD-1, и нацеленный на те же авианосцы гиперзвуковой ракетный комплекс CM-401, и прототип боевого малозаметного беспилотника CH-7, и разведывательный беспилотник морского базирования HK-5000G, а также ряд других систем.

США также расширяют свои оборонные возможности. В сентябре 2018 года на полях Space & Cyber Conference, проводимой при содействии ВВС США, министр ВВС Хизер Уилсон представила план по укрупнению американских ВВС — самый масштабный с момента окончания холодной войны. К 2030 году количество боевых эскадрилий возрастёт на 25% — до 386. Причинами были названы усиление России и КНР, в частности действия Пекина в Южно-Китайском море.

Также в ответ на «усилия Китая по модернизации ВМС» США планируют увеличить число своих военных кораблей.

9 ноября председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Роберт Дандфорд сообщил, что в стратегии противостояния Китаю в Тихом океане США основное внимание будут уделять сотрудничеству с союзниками.

На прошедшей неделе военно-морские силы США, Канады и Японии провели совместные учения Keen Sword вблизи спорных акваторий. Как сообщает The Japan Times со ссылкой на свои источники, между США и Японией также существуют договорённости по совместному реагированию на притязания Китая на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Об усилении взаимодействия с Вашингтоном говорят и в Тайване. 5 ноября тайваньский министр обороны сообщил парламенту, что правительство рассматривает вопрос допуска судов США к контролируемому тайваньцами острову Тайпин в Южно-Китайском море.

По мнению Феликса Санакоева, масштабное оборонное строительство в Китае, осуществляемое при поддержке России, является фактором, сдерживающим агрессию США как в региональном, так и в глобальном масштабе.

«На сегодняшний день эта китайская армада оказывает серьёзное влияние на сдерживание неадекватного гегемона, — отметил эксперт. — Слава богу, что за последние 25 лет истории российско-китайских отношений мы успели вооружить и оснастить нашего фактического союзника».

К тому же, отмечают эксперты, хотя у Китая (в отличие от России) нет стратегического ядерного паритета с США, поддержка Пекина Москвой является фактором, удерживающим США от ядерного удара по КНР.

«В ядерной войне с Китаем США получат серьёзный ядерный удар. К тому же в этом случае на стороне Китая может выступить и Россия», — заявил RT заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Если завтра война

Как отметил Сергей Сивков, если широкомасштабный вооружённый конфликт между США и Китаем развернётся с применением неядерного вооружения, то ни одна из сторон не сможет полностью разгромить противника.

«США на море завоюют господство, но не смогут оказать влияние на суше, — отметил Сивков. — На море уже китайцы ничего не смогут сделать».

По словам эксперта, такой исход предопределён наличием у Соединённых Штатов крупнейших в мире военно-морских сил, а у КНР — крупнейшей в мире группировки боевых самолётов (до 15 тыс. единиц, по экспертным оценкам), хотя и в значительной степени устаревшей, а также гигантской сухопутной армии.

США не смогут вторгнуться в материковый Китай, КНР не сможет с помощью неядерных средств достичь территории США. При этом, по словам эксперта, сомнительна перспектива китайского вторжения в Японию, но более чем вероятно, что США потеряют Тайвань.

«Для Штатов развязывать войну с Китаем рискованно, Китаю нападать на США нечем», — отмечает эксперт.

Так что, по словам Константина Сивкова, пока в спорных зонах Тихого океана возможны только «локальные морские столкновения», хотя и тут дело может дойти до применения оружия и отдельных «потопленных кораблей».

«Со стороны Китая будут действовать ограниченные корабельные силы и мощная авиационная группировка, а со стороны США — военно-морские силы, где главную роль будут играть авианосцы, поддерживаемые тактической авиацией с сухопутных аэродромов», — отмечает эксперт.

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем возможно противостояние на территории третьих стран, например в Африке, где усиливается роль КНР и есть серьёзные американские интересы.

В то же время, по словам эксперта, существует риск, что ограниченный военный конфликт между двумя державами может перерасти в ядерную войну. Чтобы этого не произошло, военные обеих стран, несмотря на противоречия, предпочитают проводить встречи, подобные той, что состоялась в Вашингтоне.

По словам Феликса Санакоева, поскольку в основе противостояния США и Китая лежит конкуренция идеологий однополярного и многополярного мира, а Вашингтон не хочет отказываться от роли мирового гегемона, противоречия между двумя странами будут только нарастать.