Новый Наполеон: зачем Макрон собирает армию Европы

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о необходимости создать независимую от США «общеевропейскую армию» охладило отношения Парижа и Вашингтона за несколько дней до поездки президента Дональда Трампа во Францию.

Французский лидер выразил мнение, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

«Мы не сможем защитить европейцев, если мы не решим иметь настоящую европейскую армию. У нас должна быть Европа, которая обороняется сама по себе, независимо от Соединенных Штатов», — отметил он.

Макрон также упомянул намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое, по его словам, ставит под угрозу безопасность Европы.

«Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов», — считает он.

За день до своего визита в Париж Трамп в свойственной ему манере (то есть в твиттере) ответил французскому президенту: «Президент Франции Макрон выдвинул предложение, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО , которую США значительно субсидируют!»

Неудивительно, что эта тема в итоге была затронута на двусторонних переговоров Трампа и Макрона, которые прошли в субботу, 10 ноября, в Париже.

Трамп в ходе этих переговоров заявил, что хочет видеть Европу сильной.

«Каким бы способом мы этого ни добились, лучшим и наиболее эффективным будет тот, которого хотим мы оба», — отметил президент США.

Он также объяснил свою резкую реакцию на слова Макрона о создании армии ЕС . По словам Трампа, США хотят помочь Европе, однако сейчас военные расходы распределены несправедливо — большую их часть несет Вашингтон.

Макрон согласился с Трампом в том, что европейские страны должны больше средств тратить на оборону. При этом он подчеркнул, что его предложение не противоречит этому убеждению, а наоборот — соответствует.

«Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу… Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо», — сказал французский президент.

Кстати, Трамп оказался не единственным критиком предложения французского президента. Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что вести речь о создании Вооруженных сил Евросоюза преждевременно.

При этом, как отмечают эксперты, идея создания объединенной европейской армии не нова и периодически обсуждается на высшем уровне. В той или иной редакции эту мысль повторяли и другие видные политические деятели Старого света. Например, Ангела Меркель не так давно говорила, что Европе придется полагаться на собственные силы.

Впрочем, о готовности ЕС к созданию единой армии сам факт подобных обсуждений ничего не говорит.

Что говорит против единой армии

«До собственной армии Европейскому союзу еще далеко. И тем более как раз сейчас на континенте не период интенсивного объединения, а, скорее период разъединения.

Это связано и с Brexit, и с проблемами, которые возникли в рамках ЕС между странами старой и новой Европы и внутри некоторых отдельных стран», — пояснил «Газете.Ru» российский ученый, академик Алексей Арбатов.

По его словам, время для создания общеевропейской армии пока не самое благоприятное. В любом случае, это дело не ближайшего будущего, полагает академик.

Внутренние конфликты — не единственный фактор, мешающий созданию единой армии. Как отмечает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭДмитрий Суслов , одна из причин, почему идея общеевропейской армии непопулярна, заключается в нежелании европейских стран увеличивать свои военные расходы.

В условиях крайне медленных темпов экономического роста и глубинных, серьезнейших кризисов, с которыми сталкиваются в последнее время европейские страны, замысел создания общеевропейской армии не будет реализован в исторически обозримый срок.

«Европейцы комфортно себя чувствуют под американской опекой в области безопасности и обороны», — подчеркивает Дмитрий Суслов.

Для них наибольшим кошмаром является гипотетический уход США из Европы и сокращение их обязательств по защите европейцев, а не односторонняя и гегемонистская политика, которая проводится в настоящее время администрацией Дональда Трампа. Между странами-членами Европейского союза не наблюдается консенсуса по поводу допустимости (или недопустимости) создания объединенных вооруженных сил континента

НАТО мешает

Что бы ни говорил Макрон о том, что идеи НАТО и общеевропейской армии неотделимы, с такой точкой зрения нельзя согласиться безоговорочно. Напротив — существование Североатлантического альянса рассматривается экспертами как одна из главных причин, мешающих созданию единой европейской армии.

Наметились серьезные и чувствительные разногласия, разница в подходах между США и Европой по поводу и самой концепции НАТО, и вклада в обеспечение безопасности государств-участников альянса.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» Дмитрий Суслов,

«если бы подобные объединенные вооруженные силы действительно были бы созданы, это стало бы серьезным ударом по НАТО».

Европейская армия будет нивелировать НАТО как военный союз, дублировать НАТО и подорвет роль альянса в общеевропейской системе безопасности.

Схожую точку зрения выражает Алексей Арбатов. По его словам, один из главных барьеров на пути военной интеграции Евросоюза — это единство НАТО.

Раньше была 21 страна, которые были одновременно и в НАТО, и в Европейском союзе. И было положение, когда одно и то же государство должно было и в рамках НАТО интегрироваться с США и Канадой, и такие же усилия предпринимать уже в Европейском союзе. Но нельзя же в этих целях одной и той же стране иметь две армии, подчеркивает эксперт.

Сегодня в силу сложившихся обстоятельств упор будет сделан все же на европейскую составляющую, считает академик Арбатов. Сначала в рамках НАТО, а потом, возможно, и независимо от НАТО.

Директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев добавляет, что именно противоречия между США и ЕС по поводу НАТО подталкивают европейцев к более активному обсуждению идей общеевропейской армии.

По мнению Ознобищева, устройство общеевропейской безопасности, вклад в это дело каждого государства континента, распределение ролей — все оказалось под угрозой, все под вопросом, все подлежит сомнению.

Сергей Ознобищев констатирует, что пока наблюдается этап обсуждения идеи создания общеевропейской армии. Вполне вероятно, что за этим последуют какие-то практические шаги. Совершенно ясно, что это предполагает выделение бюджетных средств, формирование неких воинских контингентов и органов управления, планирование совместного применения войск (сил).

Как отмечает собеседник издания, насколько далеко готовы зайти страны ЕС в этом плане, неясно. Пока что складывается впечатление, что европейские государства выжидают.

«Не вполне понятно, куда покатился поезд общеевропейской безопасности, но, кажется, не совсем в ожидаемую сторону»,

— отмечает Ознобищев.

Но если Европа возобновит свою деятельность по дальнейшему объединению и консолидации, на чем настаивают Германия, Франция и Италия, то в конечном итоге европейская армия все-таки будет создана, полагает Алексей Арбатов.

Как считает собеседник издания, вполне возможно, что на первом этапе это будет представлять собой какой-то крупный единый контингент. Туда войдут не все вооруженные силы всех 27 государств континента, а будут созданы некие объединенные вооруженные силы. При этом что-то из сил и средств останется и в национальных армиях.

Все упирается в США

Вероятно, что в предстоящие шесть лет, то есть до окончания второго президентского срока Дональда Трампа (если таковой случится), все разговоры о создании европейской армии так и останутся разговорами, говорит Сергей Ознобищев. И никаких практических решений не будет.

Другую точку зрения выражает Дмитрий Суслов. По его словам, после 2020 года, если на этих выборах победит Дональд Трамп, это, наоборот, придаст большую динамику намерениям Евросоюза создать собственную армию.

Дело в том, продолжает Суслов, что последнее время трансатлантические отношения меняются. Европейцы все больше и больше приходят к выводу, что политика США претерпит серьезные трансформации и после ухода администрации Дональда Трампа. Сегодня Соединенные Штаты переориентируются на сдерживание Китая, и, соответственно, на Азиатско-Тихоокеанский регион в целом.

«Вашингтон будет вести себя по отношению к Европе все более эгоистично и утилитарно. Политика любой из будущих американских администраций уже никогда не вернется к временам Барака Обамы», — уверен эксперт.

Об отдалении США от европейских проблем говорит и Алексей Арбатов.

«Вашингтон из-за океана посылает явные сигналы, что американцы больше не собираются опекать Европу в обеспечении ее собственной безопасности. Теперь это дело рук самих европейцев. А американцы будут заняты другими вопросами — Ближним и Средним Востоком, Индийским и Тихим океаном. Это все подталкивает Европу к созданию собственных вооруженных сил», — говорит эксперт.

Тем не менее, даже после выхода Великобритании из состава Евросоюза — а Лондон был главным противником создания общеевропейской армии — в ЕС остается довольно большое количество проамериканских стран. В первую очередь, это Польша и страны Балтии, до некоторой степени — Румыния, на территории которой находятся объекты американской системы ПРО.

В этой системе координат консенсуса внутри Европейского союза по поводу создания объединенных вооруженных сил не будет, подчеркивает Суслов. И вышеперечисленные страны будут торпедировать все попытки и решения по созданию подобной организации.

Макрон — Наполеон

«Мне кажется, что пока заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу создания европейской армии следует воспринимать как намерение стать безусловным политическим лидером в Европейском союзе, особенно в контексте предстоящего ухода со своего поста Ангелы Меркель и как следствие резкого ослабления позиций Германии в ЕС», — полагает Дмитрий Суслов.

И поскольку в Евросоюзе в настоящее время наблюдается определенный вакуум единства, то Макрон хочет все образовавшиеся пустоты заполнить собой.

«Безусловно, президент Франции чрезвычайно амбициозный политик. Он, безусловно, хотел бы вернуть Франции роль политического лидера в Евросоюзе, но сегодня это вряд ли удастся сделать чисто по экономическим причинам», — отмечает специалист.

По словам собеседника «Газеты.Ru», в контексте нынешней неопределенности, когда Меркель уходит, нового лидера Германии пока нет и непонятно, кто им будет, Макрон хочет застолбить за собой место нового политического лидера ЕС как такового, и в ближайшее время президент Франции предложит еще не один проект по обновлению и реформированию Евросоюза.