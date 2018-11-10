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В Аденском заливе начались учения России и Японии
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В Аденском заливе начались военно-морские учения России и Японии 

РИА Новости + ещё 4 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Военно-морское учение с участием боевых кораблей военно-морского флота (ВМФ) РФ и военно-морских сил (ВМС) Японии стартовало в Аденском заливе, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Сегодня в Аденском заливе началось российско-японское военно-морское учение антипиратской направленности, в котором принимают участие боевые корабли российского ВМФ и ВМС Японии", — сообщил он.
Со стороны России участвует корабль "Североморск", с японской стороны — эскадренный миноносец "Икадзути". Отмечается, что такое взаимодействие между моряками Северного флота и ВМС Японии проводится впервые.
По словам начальника пресс-службы, целью учения является повышение уровня взаимодействия между российскими и японскими боевыми кораблями в ходе совместных действий антипиратской и антитеррористической направленности. "В течение сегодняшних суток также будут отработаны полёты корабельных вертолетов с выполнением элемента "обмена палубами" — когда российский вертолет осуществит посадку на палубу японского эсминца и наоборот", — подчеркнул Серга.
Кроме того, будет разыгран эпизод по отражению нападения на конвоируемое судно, а на завершающем этапе учения российские и японские моряки проведут короткие экскурсии для взаимодействующих сторон по своим кораблям.
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