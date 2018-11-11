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Нового командующего ЗВО представили подчиненным
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Нового командующего ЗВО представили подчиненным 

Российская Газета + ещё 14 11 ноября 2018
Фото: РИА Новости
В Западном военном округе — новый командующий. По указу президента РФ на этот пост назначен Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, ранее руководивший войсками и силами на Востоке страны.
Хотя решение о его переводе из Хабаровска в Санкт-Петербург принималось в столице, по армейской традиции военачальника нужно было обязательно представить подчиненным по месту новой службы. Эту почетную миссию взял на себя заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Когда речь идет о "высоких" командирах, церемонию представления всегда обставляют с особой торжественностью. В случае с Журавлевым о традиции не забыли. Булгаков назвал генерала опытным руководителем и умелым организатором, "имеющим широкое оперативное мышление, способным четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач". В подтверждение замминистра сослался на маневры "Восток-2018", где возглавляемые Журавлевым части и соединения играли ключевую роль.
Судя по армейской биографии генерала, высокий профессионализм он проявлял еще с лейтенантской поры. В неполные 53 года (день рождения у него в декабре) Журавлев успел послужить на Дальнем Востоке и в Поволжье, на Северном Кавказе и в Южном военном округе. Прошел путь от командира танкового взвода до командующего. Без малого год являлся заместителем начальника Генерального штаба. Возглавлял российскую группировку войск в Сирии, сначала в качестве начальника штаба, затем командующего. За Сирию получил звезду героя. А еще Журавлев награжден очень почитаемым военачальниками орденом Суворова.
Округ, который генерал принял под свое начальство, прикрывает западное стратегическое направление. Он расположен на территории 26 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Здесь сконцентрирован мощный оборонительный кулак — две общевойсковые и одна танковая армии, объединение ВВС и ПВО, Балтфлот, части центрального подчинения.
Помимо звезды героя Журавлев награжден очень почитаемым военачальниками орденом Суворова
Через службу в этом регионе проходил армейский путь практически всех высших руководителей минобороны. К примеру, Московским военным округом (вместе с ЛВО несколько лет назад вошел в Западный военный округ) когда-то командовал нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов. А предшественник Журавлева генерал Андрей Картаполов отсюда ушел на повышение — стал замминистра обороны и начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил.
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