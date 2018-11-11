Нового командующего ЗВО представили подчиненным

В Западном военном округе — новый командующий. По указу президента РФ на этот пост назначен Герой России генерал-полковник Александр Журавлев , ранее руководивший войсками и силами на Востоке страны.

Хотя решение о его переводе из Хабаровска Санкт-Петербург принималось в столице, по армейской традиции военачальника нужно было обязательно представить подчиненным по месту новой службы. Эту почетную миссию взял на себя заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков

Когда речь идет о "высоких" командирах, церемонию представления всегда обставляют с особой торжественностью. В случае с Журавлевым о традиции не забыли. Булгаков назвал генерала опытным руководителем и умелым организатором, "имеющим широкое оперативное мышление, способным четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач". В подтверждение замминистра сослался на маневры "Восток-2018", где возглавляемые Журавлевым части и соединения играли ключевую роль.

Судя по армейской биографии генерала, высокий профессионализм он проявлял еще с лейтенантской поры. В неполные 53 года (день рождения у него в декабре) Журавлев успел послужить на Дальнем Востоке и в Поволжье, на Северном Кавказе и в Южном военном округе. Прошел путь от командира танкового взвода до командующего. Без малого год являлся заместителем начальника Генерального штаба . Возглавлял российскую группировку войск в Сирии, сначала в качестве начальника штаба, затем командующего. За Сирию получил звезду героя. А еще Журавлев награжден очень почитаемым военачальниками орденом Суворова.

Округ, который генерал принял под свое начальство, прикрывает западное стратегическое направление. Он расположен на территории 26 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Здесь сконцентрирован мощный оборонительный кулак — две общевойсковые и одна танковая армии, объединение ВВС и ПВО, Балтфлот, части центрального подчинения.

Помимо звезды героя Журавлев награжден очень почитаемым военачальниками орденом Суворова