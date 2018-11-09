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Болтон объяснил выход США из ДРСМД
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АР: Болтон объяснил выход США из ДРСМД тем, что договор устарел 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Фото: Reuters
Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продиктовано тем, что он устарел. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщило в пятницу агентство Associated Press.
По его данным, Болтон указал на сегодняшнее развитие технологий по сравнению с периодом, когда был подписан договор. Помощник Дональда Трампа вновь заявил, что Россия, по мнению США, нарушает положения соглашения.
Болтон отверг позицию, согласно которой США проводят изоляционистскую политику. В качестве контрпримера он привел участие Трампа в мероприятиях в Париже в честь столетия окончания Первой мировой войны. По мнению дипломата, это свидетельствует о "его [Трампа] приверженности общей обороне". США на протяжении всей своей истории "никогда не были изоляционистами", добавил Болтон.
20 октября Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, его нарушает. Договор подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования.
В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.
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