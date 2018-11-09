Танковые подразделения ЧФ провели учебные стрельбы

Танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота выполнили учебные стрельбы по мишеням, которые имитировали бронетехнику и артиллерию условного противника. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Манёвры проходили на полигоне «Ангарский» в Крыму. Стрельбы осуществлялись как с места прямой наводкой, так и в движении.

Отдельным эпизодом занятий стала тактика действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находившихся на оборудованных позициях.

Проведённые мероприятия — обязательный элемент подготовки танковых подразделений, они проводятся и в дневное, и в ночное время.