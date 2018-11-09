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Танковые подразделения ЧФ провели учебные стрельбы
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Танковые подразделения ЧФ провели учебные стрельбы 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Танковые подразделения отдельной бригады береговой обороны из состава армейского корпуса Черноморского флота выполнили учебные стрельбы по мишеням, которые имитировали бронетехнику и артиллерию условного противника. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
Манёвры проходили на полигоне «Ангарский» в Крыму. Стрельбы осуществлялись как с места прямой наводкой, так и в движении.
Отдельным эпизодом занятий стала тактика действий по подавлению противотанковых расчётов условного противника, находившихся на оборудованных позициях.
Проведённые мероприятия — обязательный элемент подготовки танковых подразделений, они проводятся и в дневное, и в ночное время.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что корабли и авиация ЧФ вернулись в пункты дислокации после учений.
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