Японские истребители поднялись в небо из-за Ил-38

Японские истребители поднимались в небо для сопровождения Ил-38

Истребители ВВС Японии сопроводили российский патрульный самолет Ил-38 у морской границы страны, сообщает японское Минобороны

По данным ведомства, в четверг самолет российских ВКС приблизился к западному побережью острова Хонсю. Ил-38 преодолел около 1,2 тысячи километров с юга на север острова, после чего вернулся на базу.

В Токио отметили, что российский самолет не нарушал воздушных границ Японии.

Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, в октябре истребители поднялись по тревоге для сопровождения российских противолодочных самолетов Ил-38, которые приблизились к границе страны.

Фото самолета Ил-38, опубликованное Министерством обороны Японии