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Японские истребители поднялись в небо из-за Ил-38
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Японские истребители поднимались в небо для сопровождения Ил-38 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Истребители ВВС Японии сопроводили российский патрульный самолет Ил-38 у морской границы страны, сообщает японское Минобороны.
По данным ведомства, в четверг самолет российских ВКС приблизился к западному побережью острова Хонсю. Ил-38 преодолел около 1,2 тысячи километров с юга на север острова, после чего вернулся на базу.
В Токио отметили, что российский самолет не нарушал воздушных границ Японии.
Япония не в первый раз сопровождает российские самолеты. Так, в октябре истребители поднялись по тревоге для сопровождения российских противолодочных самолетов Ил-38, которые приблизились к границе страны.
Фото самолета Ил-38, опубликованное Министерством обороны Японии
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