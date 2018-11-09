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Опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26
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Усиленная мощь: опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Серийное производство этой версии самого грузоподъемного вертолета в мире планируют запустить уже в следующем году.
В Подмосковье начинаются государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26 Т2В. Новая модификация создана с учетом опыта ведения боевых действий против террористов. Ми-26 самый большой транспортный вертолет в мире. За внешними габаритами и кажущейся неуклюжесть скрываются превосходные летные качества.
В стеклянной кабине размещены многорежимные дисплеи, на которые выводится вся информация о полете и окружающем пространстве, а также локаторы бокового обзора, системы ночного видения и пуска ракет.
«Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения. Теперь пилот может выполнять ночные полеты с выполнением посадок. Теперь он оборудован новым цифровым автопилотом, новым комплексом связи. Это уникальная машина», — рассказывает летчик-испытатель МВЗ им. М. Л. Миля Максим Щежин.
Огромная транспортная кабина Ми-26 осталась практически без изменений. В нее по-прежнему помещаются 82 десантника с носимым вооружением или легкая бронетехника. Вертолет в обновленной модификации не предназначен на экспорт, это специальный заказ российской армии.
Сразу после окончания испытаний машина встанет на вооружение ВКС РФ.
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