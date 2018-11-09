Усиленная мощь: опубликованы первые кадры модернизированного Ми-26

Серийное производство этой версии самого грузоподъемного вертолета в мире планируют запустить уже в следующем году.

начинаются государственные испытания Подмосковье модернизированного тяжелого вертолета Ми-26 Т2В. Новая модификация создана с учетом опыта ведения боевых действий против террористов. Ми-26 самый большой транспортный вертолет в мире. За внешними габаритами и кажущейся неуклюжесть скрываются превосходные летные качества.

В стеклянной кабине размещены многорежимные дисплеи, на которые выводится вся информация о полете и окружающем пространстве, а также локаторы бокового обзора, системы ночного видения и пуска ракет.

«Вертолет адаптирован под применение очков ночного видения. Теперь пилот может выполнять ночные полеты с выполнением посадок. Теперь он оборудован новым цифровым автопилотом, новым комплексом связи. Это уникальная машина», — рассказывает летчик-испытатель МВЗ им. М. Л. Миля Максим Щежин.

Огромная транспортная кабина Ми-26 осталась практически без изменений. В нее по-прежнему помещаются 82 десантника с носимым вооружением или легкая бронетехника. Вертолет в обновленной модификации не предназначен на экспорт, это специальный заказ российской армии.

Сразу после окончания испытаний машина встанет на вооружение ВКС РФ.