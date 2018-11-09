На Северном флоте провели учения по спасению подлодки

На Северном флоте провели учения по спасению аварийной подводной лодки

Учения сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, терпящей бедствие в море, прошли на Северном флоте. В них приняли участие подводная лодка "Калуга", ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Горшков", сообщает пресс-служба флота.

"С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт (ПСП) территориального центра управления. Специалисты ПСП отработали вопросы управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота при оказании помощи аварийной подводной лодке", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что учения начались 8 ноября и завершились 9 ноября.

По сценарию учений, подводная лодка, выполняющая плановые задачи в море, потеряла ход вследствие технической неисправности и всплыла на поверхность в условиях штормового моря. Подлодку, условно терпящую бедствие, обозначала дизель-электрическая подводная лодка "Калуга". Для уточнения координат субмарины в указанный район вылетел противолодочный самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.

На место также были направлены дежурные силы поисково— спасательного обеспечения, боевые корабли, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, и спасательный буксир "Николай Чикер", экипаж которого отработал практические действия по организации буксировки подводной лодки в сложных штормовых условиях. В район учений прибыли боевые корабли — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", экипажи которых находились в готовности решать задачи поисково-спасательного обеспечения.

На практическом этапе учений, который прошел в пятницу, была проверена готовность сил работать по внезапным вводным. Действия сил отрабатывались на границе Баренцева и Норвежского морей в сложных гидрометеорологических условиях.