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На Северном флоте провели учения по спасению подлодки
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На Северном флоте провели учения по спасению аварийной подводной лодки 

ТАСС 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Учения сил поисково-спасательного обеспечения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, терпящей бедствие в море, прошли на Северном флоте. В них приняли участие подводная лодка "Калуга", ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Горшков", сообщает пресс-служба флота.
"С поступлением условного сигнала бедствия в штабе Северного флота был развернут поисково-спасательный пункт (ПСП) территориального центра управления. Специалисты ПСП отработали вопросы управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота при оказании помощи аварийной подводной лодке", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что учения начались 8 ноября и завершились 9 ноября.
По сценарию учений, подводная лодка, выполняющая плановые задачи в море, потеряла ход вследствие технической неисправности и всплыла на поверхность в условиях штормового моря. Подлодку, условно терпящую бедствие, обозначала дизель-электрическая подводная лодка "Калуга". Для уточнения координат субмарины в указанный район вылетел противолодочный самолет Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота.
На место также были направлены дежурные силы поисково— спасательного обеспечения, боевые корабли, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, и спасательный буксир "Николай Чикер", экипаж которого отработал практические действия по организации буксировки подводной лодки в сложных штормовых условиях. В район учений прибыли боевые корабли — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", экипажи которых находились в готовности решать задачи поисково-спасательного обеспечения.
На практическом этапе учений, который прошел в пятницу, была проверена готовность сил работать по внезапным вводным. Действия сил отрабатывались на границе Баренцева и Норвежского морей в сложных гидрометеорологических условиях.
По предварительной оценке командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова, личный состав сил флота, задействованных в учениях, с поставленными задачами справился успешно и в реальных условиях штормового моря показал высокую выучку и способность эффективно решать задачи по спасению на море.
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