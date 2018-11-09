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Китай закупит у России 20 вертолетов «Ансат»
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Китай закупит у России 20 вертолетов «Ансат» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проект "Россия-Китай: главное". Ассоциация медицины катастроф Китая закупит у России 20 вертолетов "Ансат". Контракт на поставку техники был подписан в рамках международного авиасалона Airshow China 2018.
Машины по данному контракту будут поставлены в Китай в 2019-2020 годах. Об этом заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Вертолеты будут переданы заказчику в многоцелевой комплектации.
"При оснащении медицинским модулем вертолет "Ансат" может использоваться для оказания первичной помощи пострадавшим и экстренной медицинской эвакуации пациента и эксплуатироваться в местности со сложным рельефом, в отдаленных районах со сложной транспортной доступностью", — говорится в сообщении "Вертолетов России".
Вертолет "Ансат" производится на Казанском вертолетном заводе. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вертолет.
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