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Почему Жуков не верил в смерть Гитлера
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Почему Жуков не верил в смерть Гитлера 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Официально считается, что Адольф Гитлер покончил с собой в своем бункере в мае 1945 года. Тем не менее, на Западе до сих пор периодически появляются публикации сомнительного содержания, рассказывающие о жизни фюрера после войны и даже о его детях.
Скорее всего, данные исследования не более, чем миф. Однако Георгий Жуков еще 9 июня 1945 года на пресс-конференции заявил, что необходимо приложить все усилия к поиску Гитлера, поскольку опознанные останки его тела так и не были найдены.

Чехарда с трупами

Считается, что трупы Гитлера и Браун советские солдаты обнаружили обожженными в яме во дворе Рейхсканцелярии. В последствии предполагаемое тело главы Третьего Рейха опознали по снимкам зубов, найденных у его стоматолога. Тем не менее, фюрера продолжали искать. Об этом говорит заявление Георгия Жукова, сделанное перед журналистами спустя месяц после окончания войны.
Легендарный военачальник не верил в то, что найденные останки принадлежат Гитлеру, заявив, что тот в последний момент мог улететь из Берлина на самолете. Тем не менее, что бы раз и навсегда покончить с историей Третьего Рейха и его бесноватого фюрера останки обожженных тел предали земле в Магдебурге во дворе дома где располагался отдел СМЕРШ 3-й армии, решив считать их подлинными. Однако на этом история не закончилась: в 1970-м году по распоряжению Юрия Андропова останки извлекли, перевезли в городок Шенебек и сожгли на пустыре.
Образовавшийся прах перетолкли, после чего сбросили в реку Бидериц. Официально это было сделано для того, чтобы не возникло место поклонения Адольфу Гитлеру неонацистами Германии.

Выводы следствия

В то же время расследования смерти Гитлера проводились несколько раз. Первый раз по распоряжению Г. К. Жукова в конце 1945 года начальник Главного управления по делам военнопленных и интернированных генерал-лейтенант А. Кобулов провел подробные следственные действия. Было опрошено множество свидетелей, многие из которых в то время находились в советских лагерях для военнопленных.
По итогам расследования был составлен подробный отчет, в котором выражались серьезные сомнения относительно самоубийства фюрера в мае 1945 года. Вскоре 13 января 1946 года была создана новая следственная бригада во главе с военным юристом Клаусеном. Но и она не смогла прийти к какому-то определенному выводу относительно смерти главы Третьего Рейха. В то же время по утверждению Г. К. Жукова о самоубийстве Гитлера советскому командованию впервые стало известно 1 мая 1945 года от Геббельса, отца лжи и пропаганды фашистской Германии.
Возглавив Третий Рейх после мнимой или настоящей смерти Гитлера, он с начальником штаба сухопутных войск генералом пехоты Гансом Кребсом передал генералу В. И. Чуйкову письмо, в котором сообщал о самоубийстве Гитлера и предлагал перемирие. Разумеется, в данной просьбе ему было отказано, а информацию о смерти фюрера доложили Сталину, который воспринял ее достаточно сдержанно.
Жуков же, как следует из его пресс-конференции в июне 1945 года и вовсе не поверил ей. Мало того 2 мая 1945 года в газетах появилось сообщение ТАСС, что сообщения о самоубийстве Гитлера являются немецким трюком, для того, чтобы дать Гитлеру возможность бежать и замести следы. Совершенно очевидно, что ТАСС, как и Жуков выражали официальное мнение советского правительства и лично Сталина.
Тем не менее, поскольку обнаружить Гитлера живым или мертвым так и не удалось, было принято решение обгоревший труп неизвестного мужчины, обнаруженный в саду Рейхсканцелярии считать настоящими останками Гитлера.
При этом официальное решение о том, что фюрер мертв было принято на заседании административного суда в Берхтехсгадене только в 1956 году. Свидетелями выступили начальник гаража Рейхсканцелярии Э. Кемпка, зубной техник Эхтман, а также две секретарши фюрера, являвшиеся очевидцами событий.
Фактически мир был вынужден принять на веру версию Геббельса переданную в письме советскому командованию. Как же на самом деле окончил свои дни величайший преступник двадцатого века до сих пор остается загадкой.
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