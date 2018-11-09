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Как советский морпех убивал фашистов кулаком
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Как советский морпех Владимир Кайда убивал фашистов кулаком 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В Новороссийске — южном городе на побережье Черного моря — есть много памятников, посвященных героической обороне города во время Великой Отечественной войны. Два из них стоит отметить особо — это памятник Неизвестному матросу и обороне «Малой земли» в виде каменной стелы, из которой вырывается матрос с гранатой. Они примечательны тем, что образом при их создании послужил один реальный человек — ветеран войны, морской пехотинец Владимир Кайда. Скульпторы этих композиций не зря выбрали его в качестве прообраза для своих работ — не только в камне, но и в жизни это был человек невероятной физической силы, отчаянно храбрый герой.

Малая земля

Новороссийск оказался в немецкой оккупации в 1941 году. Город, который был ключом ко всему Таманскому полуострову, начали освобождать 2 февраля 1943 года. По замыслу операции с моря должны были высадиться два десанта: основной и отвлекающий. Основной десант состоял из двух бригад морпехов, пехотной бригады, пулеметного и танкового батальонов и артполка. Вспомогательный десант состоял всего из 257 морских пехотинцев под командованием майора Цезаря Куникова.
Злая ирония заключалась в том, что из-за плохой организации войска основного удара были рассеяны и уничтожены, а силы подкрепления вопреки прогнозам, напротив, смогли высадиться и удержать плацдарм. Уже через несколько часов плацдарм нарекут «Малой землей». А героическую группу морских пехотинцев потом будут называть куниковцами, и их грозный боевой клич «Полундра!» будет повергать немцев в ужас.
Именно в эту, отвлекающую группу десанта входил Владимир Кайда.

С сигнальной ракетой на ДОТ

В отличие от основных сил, отвлекающий десант высаживался по всем правилам. Канонерки выбили немцев с самого берега, на воде поставили дымовую завесу, под прикрытием которой катера смогли подойти к самому берегу. Но на причал было не высадиться — поняв, что он потерян, немцы начали бить по нему из артиллерии. Бойцы прыгали с катеров прямо в ледяное февральское море и брели по грудь в воде к берегу.
А там их уже к тому времени поджидали фашисты: они установили на берегу проволочные заграждения, нарыли окопов и построили на подходах доты с пулеметными точками. Забросав гранатами окопы, морпехи начали прорываться вперед, но их прижал к земле пулемет.
Кайда вместе с сослуживцем пополз к огневой точке, но в тот момент немцы выпустили в небо осветительную ракету и пулеметчик заметил диверсантов. Он стал переводить огонь на них. Владимир, не помня себя от злости, выстрелил в дот из сигнального пистолета. Горящая ракета залетела прямо в амбразуру, немцы от неожиданности выскочили наружу, где их тут же достали автоматчики. Путь для наступления был свободен.

Кулак — оружие морпеха

Этот эпизод войны стал одним из самых знаменитых. Во время боя, когда Кайда находился на открытой местности, он услышал пронзительный вой, который мог означать только одно — их позицию накрыли немецкие пикирующие бомбардировщики и прямо сейчас вокруг начнут рваться бомбы. Вскочив, он побежал и нырнул в ближайший окоп. Запрыгнув, он понял, что укрытие с ним делят два фашиста.
Это были немецкие корректировщики, которые и навели авиацию на позиции красноармейцев. В ожидании взрывов, они зажали уши и пригнулись к самому дну окопа, не замечая «гостя».
“Я понял, что сейчас, после взрывов, они поднимутся и увидят меня, — рассказывал потом Кайда товарищам. — А у меня ни патрона в оружии. И тут вспомнил, как у нас в колхозе, ещё до войны один мужик на спор быка ударом кулака убил. А тут какой-то вшивый фашист. Думать времени не было, я дал одному по каске — он и задергался судорожно, второй в этот момент заметался и попытался неуклюже ткнуть меня автоматом, но получил в челюсть. Чуть руку не отшиб, но даже сквозь взрывы услышал, как у него хрустнула шея. И только потом, когда успокоил обоих, вспомнил, что у меня в сапоге был спрятан нож. ”
В это время авиация, оставшись без наводки с земли, отошла, и остальные моряки смогли захватить укрепления.

Бескозырка как инструмент

Был еще случай. Он произошел с Владимиром ещё раньше, в 1942 году. Несмотря на комплекцию, а Кайда был под два метра ростом, его не взяли на большие корабли, а определили в «москитный флот» (это общее название для флотских судов небольшого водоизмещения, типа катеров и малых быстроходных кораблей). Он служил мотористом армейского катера. Однажды перед его командой поставили задачу доставить подкрепление и припасы в Одессу.
Когда группа катеров шла по Азовскому морю, на них налетели немецкие бомбардировщики. Бомбы в судно не попали, но осколки пробили корпус и повредили маслопровод. Тогда Кайда, который стоял у штурвала, сорвал с головы бескозырку, заткнул ею поврежденную трубу, из которой лилось раскаленное масло, и голой ладонью прижимал эту импровизированную заплату, пока катер не прибыл в пункт назначения.

Багор — последнее спасение

Весной 1944 года Владимир Кайда был переведен на Балтийский флот, где его назначили в спецкоманду, которая должна была перегонять транспортные пароходы из Америки через Англию. В дороге конвой был торпедирован и корабль, на котором находился Кайда, пошел ко дну.
Моряк снова оказался в воде, но на этот раз это были не февральские воды Черного моря, а студеное Баренцево море. Когда обычный человек попадает в воду такой температуры, то через несколько минут он умирает от переохлаждения. Спасли Владимира английские моряки с фрегата, сопровождавшего конвой. Они зацепили Кайду багром и подняли на палубу.
Два года после войны Владимир Кайда оставался на службе: в команде тральщика он очищал воды Балтийского моря от подводных мин. В 1970 году он переехал в Новороссийск, где ему подарили квартиру. Ветеран войны, кавалер ордена Отечественной войны, дважды кавалер ордена Красной Звезды до последнего дня вел активную жизнь — работал с молодежью, выступал на памятных мероприятиях.
Умер Владимир Кайда 4 марта 1984 года в возрасте 63 лет.
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