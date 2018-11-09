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ВМС США создадут подразделение «агрессоров»
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ВМС США намерены создать собственное подразделение «российских агрессоров» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: usa.gov
Подводные силы ВМС США занялись созданием подразделения «агрессоров» с целью применения его на учениях для лучшей подготовки флота к боевым действиям против РФ и Китая.
Как уточняет USNI News, данный план в те-морских сил США Чарльз Ричард. Сам проект был представлен еще в марте — он включает в себя переоричение нескольких месяцев продвигал вице-адмирал Военноентацию учений на маневры, приближенные к реальным боевым действиям, а также разработку новых инструментов поддержания боеспособности в случае серьезных конфликтов.
В результате подготовка подводных сил была организована таким образом, чтобы подводный флот обучался нападению, а также находился в состоянии готовности к серьезным боевым действиям, по причине чего и было решено создать подразделение «агрессоров».
По словам Ричарда, подводников следовало бы заставлять соревноваться друг с другом с целью подготовить их к настоящим боям. Вместе с тем он отметил, что так называемое подразделение «агрессоров» займется имитацией аналогичной эскадрильи, которая существует в ВВС США, а также у американской морской авиации. При этом, как уточняется в сообщении, некоторые из эскадрилий «агрессоров» оснащены российскими самолетами.
Но собственных подводных лодок в этом подразделении не будет. Вместо этого ожидается создание группы экспертов, которая будет состоять из действующих моряков, резервного персонала, а также из гражданских лиц. В их задачи будет входить объяснение другим экипажам американских субмарин, как следует «изображать» подлодки условного противника для имитации реальной боевой обстановки.
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