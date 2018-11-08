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«Селфи» военных могут влиять на геополитику
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«Селфи» военных могут влиять на геополитику 

News.ru 1 час назад
Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Планы Госдумы запретить военнослужащим публично делиться информацией о себе и сослуживцах не ограничивают права гражданина, поступившего на военную службу. Председатель Приморского краевого профсоюза военнослужащий Юрий Тарлавин уверен, что попав в армию, человек должен понимать, что ограничен в некоторых своих свободах.
Например, военнослужащий не может покидать расположение части без разрешения командира. Кроме того, в случае с информацией о ведомственной принадлежности, служебной деятельности военных и воинских частей, а также месте их дислокации разглашение может привести к серьезным геополитическим последствиям.
Так, по словам Тарлавина, во время похода российского ВМФ к Сирии один из моряков сделал селфи на фоне одного из островов. Благодаря этому было вычислено местоположение эскадры. Также в ходе независимого расследования катастрофы малайзийского Boeing был обнаружен снимок, на котором российский военный позирует на фоне комплекса ПВО «Бук», из которого был сбит рейс MH-17.
При этом правозащитники уверены, что военнослужащий — такой же гражданин РФ, и поэтому нельзя ограничивать его в праве на распространение информации. С другой стороны, существует понятие «военная тайна», которую необходимо бережно хранить, пишет Ридус.
Ранее News.ru писал, что за нарушение запрета контратников будут увольнять, а срочников привлекать к дисциплинарной ответственности.
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