«Селфи» военных могут влиять на геополитику

Планы Госдумы запретить военнослужащим публично делиться информацией о себе и сослуживцах не ограничивают права гражданина, поступившего на военную службу. Председатель Приморского краевого профсоюза военнослужащий Юрий Тарлавин уверен, что попав в армию, человек должен понимать, что ограничен в некоторых своих свободах.

Например, военнослужащий не может покидать расположение части без разрешения командира. Кроме того, в случае с информацией о ведомственной принадлежности, служебной деятельности военных и воинских частей, а также месте их дислокации разглашение может привести к серьезным геополитическим последствиям.

Так, по словам Тарлавина, во время похода российского ВМФ к Сирии один из моряков сделал селфи на фоне одного из островов. Благодаря этому было вычислено местоположение эскадры. Также в ходе независимого расследования катастрофы малайзийского Boeing был обнаружен снимок, на котором российский военный позирует на фоне комплекса ПВО «Бук», из которого был сбит рейс MH-17.

При этом правозащитники уверены, что военнослужащий — такой же гражданин РФ, и поэтому нельзя ограничивать его в праве на распространение информации. С другой стороны, существует понятие «военная тайна», которую необходимо бережно хранить, пишет Ридус

Ранее News.ru писал, что за нарушение запрета контратников будут увольнять, а срочников привлекать к дисциплинарной ответственности.