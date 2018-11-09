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В Турции начнут серийное производство танков
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В Анкаре подписали контракт на серийное производство танков 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: AP Photo / Burhan Ozbilici
Представители секретариата оборонной промышленности, генштаба ВС Турции и компании BMC подписали в Анкаре контракт на производство 250 турецких танков Altay, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на церемонии подписания контракта заявил, что производство отечественных танков снизит зависимость страны от поставок оборонной продукции из-за рубежа. По словам Демира, танк Altay станет ведущей боевой единицей ВС Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны.
В перспективе в Турции выпустят 1000 танков Altay. Таким образом, танковые части ВС Турции будут существенно модернизированы. Проект оценивается в 25-30 миллиардов долларов, его планируется реализовать за 20 лет.
Проект "Национальный танк Аltay" реализуется согласно соглашению, подписанному в марте 2007 года между Минобороны Турции и компанией Otokar. Поскольку Турция не имела опыта в создании собственных танков, компания Otokar заключила контракт с южнокорейской компанией Hyundai Rotem о совместной разработке прототипа нового танка. В рамках контракта Hyundai Rotem передала турецкой стороне все технологии, использованные в корейском танке K-2 Black Panther.
Первый образец танка Altay был представлен в мае 2011 года на выставке вооружений IDEF-2011 в Стамбуле.
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