«Нас готовы сбить с вершины»: чем слаба авиация США

Генералы США требуют резко увеличить боевой и численный состав авиации

Количество боеготовых эскадрилий в составе ВВС США кажется отставным американским генералам непозволительно малым. Хотя, по их утверждению, американские военно-воздушные силы являются самыми боеспособными в мире, без увеличения их численности противники США в скором времени получат стратегическое преимущество.

«Позвольте мне разместить итоги и выводы впереди самого содержания моей статьи: в боевом составе Военно-воздушных сил США в настоящее время находится 312 боеготовых эскадрилий. Проблема в том, что сегодня ВВС США требуется как минимум 386 эскадрилий», — такими словами начал свое выступление на страницах Defense News отставной генерал ВВС США Ларри Спенсер, ранее занимавший должность заместителя руководителя военно-воздушных сил.

Военно-воздушные силы США принимают участие в боевых действиях, как правило, эскадрильями, пояснил генерал Спенсер. Их поддерживают и обеспечивают различные части аэродромно-технического обслуживания, начиная от аэродромно-эксплуатационных и заканчивая подразделениями связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Министр ВВС Хизер Уилсон образно описала боеготовые эскадрильи ВВС США как «крепко сжатые кулаки американской решимости», удар которых обеспечит в ходе ведения военных действий необходимую поддержку всем видам вооруженных сил и родам войск США.

«Хорошие новости заключаются в том, что даже при современном боевом и численном составе ВВС США сегодня мы можем разгромить любую боевую авиацию любой страны на этой планете», — подчеркнул генерал Ларри Спенсер.

Начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Дэйв Голдфейн ранее заявлял:

«Сегодня мы — лучшие Военно-воздушные силы в мире, и наши противники знают это. Однако они изучают наши приемы и способы ведения боевых действий и предпринимают все возможные меры для того, чтобы свести все наши преимущества к нулю. Поэтому в любом случае мы должны оставаться впереди».

«Плохие новости заключаются в том, что наши противники полны решимости сбить нас с вершины холма», — образно охарактеризовал ситуацию генерал Ларри Спенсер.

По его словам, «худшее, что может случиться, если мы будем оставаться в бездействии, и наши противники в этом случае могут добиться успеха».

«Я был капитаном футбольной команды в средней школе, и у нас действительно была хорошая команда. Мы хвастали своими достижениями. И мы расслабились», — углубился в воспоминания Спенсер.

По его словам, «на бумаге» у его команды была и лучшая оборона, и лучшая атака. Однако их противники «не дремали, просматривали километры пленки, анализируя стиль нашей игры», и впоследствии выявили сильные и слабые места противника, приняв все возможные меры для того, чтобы выиграть предстоящие матчи.

«То же самое относится и к реальной войне, — утверждает генерал. — Наши потенциальные противники провели годы, изучая американский опыт ведения боевых действий в самых различных конфликтах».

«Они имеют полное представление о подготовке нашего летного состава, вооружения и военной техники, тактикой ведения воздушных боев. Они слышат, как мы повторяем много раз, что являемся лучшими в мире, но в то же время в бою они будут иметь дело с нами, и успех останется за тем, кто одержит верх именно на полях сражений», — поясняет Ларри Спенсер.

Таким образом, по его словам, соперники США «постоянно анализируют тенденции развития нашего вида вооруженных сил, положительные стороны, и, самое главное, наши слабые места».

А вот главный вывод, к которому приходит генерал Спенсер:

«К сожалению, самый главный недостаток самых мощных военно-воздушных сил в мире — ВВС США — заключается в том, что они слишком небольшие по боевому составу для такого количества боевых и оперативных задач, которые ставит перед ними военно-политическое руководство страны».

«Давайте обсудим боевой и численный состав ВВС США», — предлагает генерал Ларри Спенсер.

«Когда я пришел на службу в Военно-воздушные силы, этот вид вооруженных сил насчитывал 754 тыс. солдат и офицеров, и у нас было примерно 96 эскадрилий только истребителей. В 1991 году, во время операции «Буря в пустыне» мы располагали 134 эскадрильями истребителей, из которых 34 были развернуты на авиабазах передового базирования», — вспоминает генерал.

«Теперь давайте посмотрим, что мы имеем сегодня», — обращается он к современности.

В Военно-воздушных силах США в настоящее время 54 эскадрильи истребителей, и это включает действительную военную службу, национальную гвардию и организованный резерв.

«Сегодня в строю этого вида вооруженных сил 325 тысяч бойцов и командиров, а это всего лишь 57% от той численности, при которой начиналась моя служба. Авиаторы, которыми укомплектованы боевые эскадрильи, сегодня лучшие в мире, но они не могут быть одновременно в двух местах», — сожалеет генерал.

«Почему наша численность должна ограничиваться подобными рамками?» — задается вопросом Ларри Спенсер.

Он напоминает, что не так давно во время конференции ВВС по космической и кибербезопасности министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что в маневрах «Восток-2018» со стороны России приняли участие 300 тыс. человек и более 1000 самолетов.

Китай уже построил первый авианосец и испытывает его в Тихом океане. Пекин усиленно создает военную инфраструктуру на Парасельских островах в Южно-Китайском море, и теперь вся Юго-Восточная Азия находится в зоне досягаемости его бомбардировщиков дальнего радиуса действия. Глава Китая Си Цзиньпин поставил цель, чтобы Народно-освободительная армия Китая возглавила рейтинг самых мощных вооруженных сил мира к 2050 году.

«В мире есть много и других горячих точек, включая Северную Корею, Иран и борьбу с террористическими организациями в различных районах земного шара», — продолжает генерал Спенсер.

По его словам, принцип ВВС США — «первым пришел — последним вышел».

ВВС США располагают немалыми боевыми и оперативными возможностями, начиная с космического пространства и заканчивая стратегическим воздушными перебросками. Они могут обрушить на голову вероятных противников две трети ядерного потенциала США.

«И ВВС США не могут себе позволить находиться в столь незначительном боевом и численном составе. Боевая авиация США должна включать в своем составе 386 эскадрилий», — заключает генерал Ларри Спенсер, ныне президент Ассоциации Военно-воздушных сил США.

Как напомнил собеседник издания, еще в сентябре 2018 года министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что в 2025-2030 годах США должны будут иметь боеспособных эскадрилий на 25% больше, чем сейчас. И их общее число возрастет до 386 (сегодня — 312).

В том числе количество эскадрилий бомбардировщиков увеличится на пять, космических аппаратов — на семь (чтобы обеспечить доминирование на орбите), воздушных танкеров-заправщиков — на 14, специальных операций — на семь, поисково-спасательных эскадрилий — на девять.

Также будут созданы 22 новых эскадрильи для решения задач контроля и управления, наблюдения и рекогносцировки, разведки. Еще семь новых эскадрилий будут сформированы из боевых беспилотников.