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Первый серийный Ил-476 поднялся в воздух
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Первый серийный Ил-476 поднялся в воздух 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ilyushin.org
Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, также известный под именем Ил-476, поднялся в воздух. Знаковый полет прошел 7 ноября, однако глава Авиационного комплекса Ильюшина Алексей Рогозин написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook только 8 ноября.
Ил-476 — дальнейшее развитие почти уже легендарного транспортника Ил-76. Он перенял у предшественника все положительные черты, вроде надежности, неприхотливости, грузоподъемности и избавился от атавизмов: например, кабины хвостового стрелка.
Полностью обновилась бортовая электроника Ил-76МД-90А: всего 8 цифровых дисплеев заменили большинство аналоговых циферблатов и других индикаторов. Управлять огромной машиной помогает комплекс "Купол-lll-76М". В него встроены автопилот, система предупреждения о столкновении с землей и метеорадар, который заранее обнаружит грозу или зону турбулентности.
Ил-476 способен взять на борт до 60 тонн. Дальность полета зависит от количества груза: если кабина заполнена, то топлива хватит на 4 тысячи километров. А если загрузили не более 20 тонн, то Ил сможет пролететь более 8 тысяч километров.
По сравнению с предыдущим грузовиком, новый самолет стал летать на 18% дальше. Этого удалось добиться, в том числе, благодаря новым двигателям. Они потребляют на 12% меньше топлива, проще и дешевле в обслуживании.
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