Китайский истребитель поразил манёвренностью

На открывшемся в Чжухае авиасалоне Airshow China китайская авиастроительная корпорация CAIG продемонстрировала модифицированный многоцелевой истребитель четвёртого поколения J-10B, в котором теперь реализовано управление вектором тяги. Результат впечатляет: в ходе лётной программы самолёт выполнил несколько фигур высшего пилотажа, включая «кобру Пугачёва»!

Управление вектором тяги реализуется путём установки специального сопла, которое может частично или полностью отклоняться на определённый угол в вертикальной плоскости или по кругу. Соответственно, отклоняется и реактивная струя двигателя от направления, параллельного продольной оси фюзеляжа, что позволяет существенно улучшить манёвренные характеристики истребителя, однако техническая реализация управления вектором тяги весьма сложна и требует серьёзной модернизации самолёта.

На сегодняшний день во всём мире можно по пальцам одной руки пересчитать истребители, на которых реализовано управление вектором тяги: это Су-30, Су-35С, Су-57 и американский F-22, у которого отклонение реактивной струи возможно лишь в вертикальной плоскости. Теперь таких самолётов станет больше: показанный на авиашоу китайский многоцелевой истребитель J-10B оснащён турбореактивным двигателем WS-10 с модифицированным отклоняемым соплом.

И он показал себя во всей красе: во время демонстрационной программы истребитель выполнил такие сложные фигуры высшего пилотажа, как «кобра Пугачёва» и «кленовый лист». В ходе выполнения первой фигуры самолёт, сохраняя движение в горизонтальной плоскости, резко задирает нос вплоть до запрокидывания, а затем возвращается к нормальному полёту, а в ходе выполнения второй истребитель с нулевой горизонтальной скоростью падает, раскачиваясь с крыла на крыло.