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США испытали Minuteman III
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США испытали баллистическую ракету Minuteman III 

РИА Новости 6 минут назад
Фото: © AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley
ВВС США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает FoxNews.
По данным телеканала, очередной пуск прошел поздно вечером во вторник с базы Ванденберг на юге штата Калифорния. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск оказался успешным, МБР попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.
Первый в этом году успешный пуск Minuteman III состоялся в апреле. В начале августа американские военные прервали запуск ракеты с базы Ванденберг из-за "аномалии, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста".
Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.
Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.
Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство прекратили. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.
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