США испытали Minuteman III

США испытали баллистическую ракету Minuteman III

ВВС США провели очередное испытание баллистической межконтинентальной ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает FoxNews

По данным телеканала, очередной пуск прошел поздно вечером во вторник с базы Ванденберг на юге штата Калифорния. Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск оказался успешным, МБР попала в намеченную цель. Более подробная информация об испытании не приводится.

Первый в этом году успешный пуск Minuteman III состоялся в апреле. В начале августа американские военные прервали запуск ракеты с базы Ванденберг из-за "аномалии, которая может включать в себя любое непредвиденное событие во время теста".

Трехступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования семейства "Минитмен" изначально предназначались для ядерного сдерживания во время холодной войны с СССР.

Сейчас Minuteman III — единственная МБР наземного базирования, принятая на вооружение в США. По последним данным из открытых источников, Вашингтон располагает 450 ракетами Minuteman III, которые останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Minuteman III состоят на вооружении армии США с 1970 года, в конце 1978 года их производство прекратили. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.