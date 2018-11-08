Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Причиной такого решения глава государства назвал нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем . Трамп пригрозил развивать американское оружие до тех пор, пока РФ и КНР не согласятся на заключение нового договора. Китай, который не подписывал ДРСМД, фактически отказал США в подобных требованиях. Россия предпринимает попытки сохранить формально действующее соглашение. Причины столь отличающихся позиций заключаются в том, что ДРСМД невыгоден США не из-за активности России, а из-за стремительно усиливающейся угрозы со стороны КНР.

Неочевидный выигрыш

Казахстан и Белоруссия. ДРСМД подписан Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор носит исключительно двухсторонний характер, после распада СССР кроме России его придерживались также Украина

Запрет оружия объяснялся тем, что ракеты средней и малой дальности из-за выигрыша в подлетном времени способны быстрее обезоружить противника, чем ракеты большой дальности. В частности, американской ракете средней дальности Pershing II, которая попала под запрет после заключения ДРСМД, при запуске из Центральной Европы потребовалось бы менее 10 минут, чтобы достичь европейскую часть СССР. При этом договор был больше выгоден не Вашингтону, а Москве , ракеты средней дальности которой были способны при условии запуска с Камчатки или Чукотки поразить континентальную территорию США только в пределах Аляски

Ракета Pershing II Фото: Thomas Kienzle / AP

После распада СССР и расширения НАТО на восток возможные районы размещения нарушающих ДРСМД наземных пусковых комплексов приблизились к границам РФ на почти тысячу километров. Подлетное время, которое может потребоваться американским ракетам, чтобы из Польши или Румынии (там размещены подходящие пусковые установки) достичь территории европейской части России, сократилось. Даже если Москва разместит ракеты средней дальности в Калининградской области , последние не улетят дальше Европы.

Осажденный периметр

Нетрадиционные вооружения, о которых регулярно заявляют российские официальные лица, в частности, крылатая ракета с малогабаритной ядерной энергоустановкой «Буревестник» и планирующий гиперзвуковой блок «Авангард», в настоящее время только разрабатываются, выпускаются малыми сериями или обладают значительно более скромными, по сравнению с заявляемыми, характеристиками, потому даже в ближайшие годы не смогут стать ответом на выход США из ДРСМД. Дальности применения гиперзвуковой ракеты авиационного комплекса «Кинжал» (с ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3 — примерно 3000 километров, с истребителем-перехватчиком МиГ-31К — более 2000 километров), которая не исключает оснащение ядерной боевой частью, оказывается недостаточно, чтобы из дальневосточной части России через Тихий океан поразить материковую часть США.

Истребитель МиГ-31 с аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал»

Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр», применения отдельных элементов которого, в случае необходимости, нельзя исключать, создан более 30 лет назад в РСФСР при активном участии предприятий УССР. Тем не менее в России неоднократно заявляли о работоспособности системы, считающейся важнейшим фактором сдерживания. Проверить достоверность подобных утверждений затруднительно.

Реальным ответом на выход США из ДРСМД могло бы стать усиление ВМФ и ВКС, корабли и самолеты которых оказались бы эффективными переносчиками ракетных вооружений. Подобную модернизацию современная России не может обеспечить по технологическим и экономическим причинам. Ситуация с ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов», плавдок ПД-50 которого утонул, не обещает ничего хорошего, устаревающие корабли не уходят в дальние миссии без буксировочной техники, а новые испытывают недостаток в двигательных установках, до 2014 года получаемых из Украины. Проект тяжелого беспилотника «Альтаир», на который потрачено более трех миллиардов рублей, заморожен. Непростая ситуация сложилась и в российской боевой авиации, где число современных или модернизированных самолетов на порядок меньше, чем в американской.

И снова Перл-Харбор

Все выглядит так, что главная причина выхода Вашингтона из ДРСМД обусловлена не Москвой, а Пекином. Если бы КНР присоединилась к соглашению, то из более чем 2000 имеющихся у КНР крылатых и баллистических ракет свыше 1800 нарушали бы его условия. Сегодня Китай, располагающий наиболее разнообразным по сравнению с другими странами мира ракетным вооружением, менее всего заинтересован в каких-либо ограничениях на него.

Особое беспокойство в США вызывают китайские противокорабельные баллистические (строго говоря — квазибаллистические) ракеты DF-16, DF-21 и DF-26. Подобное оружие запускается с наземных мобильных установок, а его дальность в зависимости от используемых ракет варьируется от нескольких сотен до тысяч километров. В частности, Китай единственный на планете располагает действующей противокорабельной баллистической ракетой DF-21D, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки. Дальность ракеты оценивается в 2700 километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.

Ракеты DF-21D на площади Тяньаньмэнь (Пекин)

В настоящее время DF-21D модернизируется до DF-21G, отличающейся на 30 процентов увеличенной мощностью, а также мобильной пусковой установкой, способной к перемещению в условиях бездорожья.

На основе DF-21D в КНР к 2025 году должны завершить разработку CH-AS-X-13, впервые испытанную в декабре 2016 года. Оружие, предположительно, является двухступенчатой твердотопливной аэробаллистической ракетой дальностью полета до 3000 километров, одним из двух китайских аналогов российского «Кинжала», часто называемой «убийцей авианосцев».

Еще более внушительные возможности предлагает ракета DF-26, способная с расстояния в четыре тысячи километров поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане. По этой причине DF-26 нередко называется «убийцей Гуама». США настолько обеспокоились такой китайской ракетой, что в августе и сентябре провели первое в истории учебное развертывание на авиабазе Перл-Харбор — Хикэм (Гавайи) тяжелых малозаметных стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. В учениях отрабатывалось взаимодействие самых дорогих самолетов на планете c малозаметными истребителями пятого поколения F-22 Raptor, которые прикрывали бомбардировщики и выполняли разведку.