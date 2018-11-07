Бьет без промаха: Т-90 в Ираке опробовали ракеты комплекса «Рефлекс»

Иракские танкисты продолжают освоение новейших российских Т-90С. Судя по фотографиям, появившимся в Сети, наводчики-операторы знакомятся с огневыми возможностями своих боевых машин, в том числе отрабатывают применение управляемого оружия.

В боекомплект "девяностых" входят ракеты комплекса 9К119М "Рефлекс-М", (AT-11 Sniper по классификации НАТО ), поражающие различные цели на дистанции до 5000 м. Боеприпасы имеют тандемные боевые части, способные уничтожать бронетехнику, оборудованную динамической защитой. Эффективному выполнению задач ночью способствует наличие современного тепловизонного прицела.

По некоторым данным, обзавестись ракетно-пушечными танками мечтали еще иракские военноначальники армии Саддама Хусейна. И не зря: американские эксперты, анализируя итоги битвы за Кувейт в 1991 году, отмечали, что если бы противостоящие им дивизии были оснащены танками, способными применять управляемые ракеты, то, возможно, исход некоторых боев был бы иным.

В настоящее время иракские танки получили "длинную руку", которая позволяет наиболее эффективно воевать в условиях пустынной местности.