Новейший корабль с «Калибрами» взяли на буксир

Новейший корабль с «Калибрами» прошел черноморские проливы на буксире

Новейший российский малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который возвращается из Средиземного моря, прошел через черноморские проливы на буксире, сообщили СМИ.

На снимках, которые появились в Сети, видно, что корабль идет на буксире у «Профессора Николая Муру» через пролив Босфор. Предполагается, что это была отработка прохода на буксире узких проливов, передает «Интерфакс»

Источник подтвердил, что корабль исправен, а прохождение на буксире объяснил «экономией моторесурса».

Черноморский флот пополнился кораблем «Вышний Волочек» 1 июня. Это шестой корабль модернизированной серии «Буян-М». У него увеличено водоизмещение, корабль оснастили новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК».