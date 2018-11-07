Ещё
Новейший корабль с «Калибрами» взяли на буксир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новейший корабль с «Калибрами» прошел черноморские проливы на буксире 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Министерство обороны РФ
Новейший российский малый ракетный корабль «Вышний Волочек», который возвращается из Средиземного моря, прошел через черноморские проливы на буксире, сообщили СМИ.
На снимках, которые появились в Сети, видно, что корабль идет на буксире у «Профессора Николая Муру» через пролив Босфор. Предполагается, что это была отработка прохода на буксире узких проливов, передает «Интерфакс».
Источник подтвердил, что корабль исправен, а прохождение на буксире объяснил «экономией моторесурса».
Черноморский флот пополнился кораблем «Вышний Волочек» 1 июня. Это шестой корабль модернизированной серии «Буян-М». У него увеличено водоизмещение, корабль оснастили новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности, в том числе ракетным комплексом «Калибр-НК».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Грузия обвинила российских военных в возведении нового участка границы в Южной Осетии Военный самолет США провел разведку рекордно близко к Петербургу Стало известно, как секреты Су-57 продавались агенту Моссада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сдержал своё слово332
Российские истребители «взбесили» США233
Украина потерпела фиаско с продажей судна «Норд»22
Кто хотел взорвать ЧМ-2018, наказание для россиян и другие события дня3
Дознаватель из Уфы «потеряла память»456
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение