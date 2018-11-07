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Военные США уплыли с учений НАТО пораньше
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Военные США уплыли с учений НАТО пораньше 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Mass Communication Specialist 3rd Class Kristina Young / US NAVY / AP
Американская ударная группа во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman) раньше времени покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»). Об этом ее командующий контр-адмирал Джин Блэк рассказал Военно-морскому институту США, передает «Интерфакс».
По его словам, американским военным пришлось уплыть из зоны раньше, чем хотелось бы, из-за надвигавшегося шторма с 10-метровыми волнами.
«Нужно знать, когда наступает время идти в укрытие или уходить с пути надвигающегося шторма», — отметил Блэк.
Командующий добавил, что во время маневров приходилось внимательно следить за погодой: «Гарри Трумэн» мог спокойно действовать в суровых условиях, однако сопровождающие его крейсер и эсминцы были ограничены в возможностях.
Ранее сообщалось, что ВМС США привлекли к учениям ударную группу во главе с авианосцем, чтобы продемонстрировать маневренность, а также приверженность НАТО.
Учения под названием Trident Juncture 2018 прошли с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них в общей сложности приняли участие около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.
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