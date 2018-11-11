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Учения НАТО на границе с Россией подняли на смех
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Читатели британского таблоида высмеяли учения НАТО на границе с Россией 

Рамблер + ещё 8 55 минут назад
Британское издание с патетикой рассказало о масштабных учениях НАТО на границе с Россией, и было высмеяно читателями в комментариях.
Таблоид Daily Express опубликовал заметку и фоторепортаж о прошедших недавно учениях НАТО Trident Juncture. При этом Россия открыто называлась будущим противником, а учения — самыми крупными и эффективными со времен Холодной войны.
«По мере того, как напряженность в отношениях с Россией растет, учения стали «отправкой важного послания нашим потенциальным противникам», — сказал один из старших офицеров, принимавших участие в маневрах.
«Масштабные учения показали России, что мы готовы к войне», — резюмирует издание.
Однако читатели Daily Express дружно осудили и высмеяли как прошедшие массовые учения, так и патетику таблоида.
«Какой здравомыслящий человек хочет войны с кем-то, у кого несколько тысяч ядерных боеголовок в распоряжении? Только совершенные психопаты», — пишет один из комментаторов.
Другой задается вопросом о том, насколько разумно готовиться к новой мировой войне, вспоминая миллионы павших в предыдущих.
«Итак, мы готовы к войне! И вы это пишете накануне 11 ноября, Дня памяти павших в Первой мировой. Невероятно».
«За последние сто лет мы так абсолютно ничему не научились», — отвечают ему.
Учения проходили в северной Атлантике и на Балтике. По плану, натовцы парировали нападение вымышленного государства и переходили в контратаку. Были задействованы военные 29 стран альянса, а также Швеции и Финляндии.
Комментарии908
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