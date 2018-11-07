Грузия обвинила российских военных в «бордеризации»

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что его ведомство «находится в режиме постоянной коммуникации» с западными партнерами в связи с «бордеризацией» в селе Атоци на грузино-южноосетинской границе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сообщил, что действующий председатель ОБСЕ и сопредседатели Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе от ЕС и ООН проинформированы им по поводу протеста грузинской стороны.

«Российские оккупационные войска осуществляют незаконные действия. Все наши зарубежные посольства и международные организации проинструктированы о необходимости выноса этого вопроса на обсуждение на всех уровнях», — сказал он.

Как отметил Давид Залкалиани, «международное сообщество потребует от России незамедлительно прекратить эти незаконные действия, даст им соответствующую оценку».

В среду, по данным грузинских источников, по периметру села Атоци российские военнослужащие возводят пограничную инфраструктуру. Местное население утверждает, что это препятствует им пользоваться пастбищами и иными сельскохозяйственными угодьями.

После войны 2008 года Южная Осетия неоднократно обращалась к Грузии с предложением делимитиации и демаркации границы, на что получала отказ. В связи с этим Южная Осетия действует в одностороннем порядке. По двусторонним соглашениям между Москвой и Цхинвалом, российская сторона участвует в охране границы Южной Осетии. Грузия регулярно протестует против «бордеризации».