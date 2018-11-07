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Конструкторы порадовались разрушению крыла Су-57
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Опубликовано видео разрушения крыла Су-57 во время испытаний 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Крыло новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушилось при нагрузке в 104% от допустимой, как и рассчитывали конструкторы. Видео конструкторских испытаний опубликовал телеканал "Звезда".
Начальник подразделения ОКБ "Сухого" Александр Шкода назвал это отличным результатом.
"Если мы получим больше 104%, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена", — уточнил он.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что испытания Су-57 проходят в плановом режиме, самолеты будут поставлены в части ВКС РФ в соответствии с графиком.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнен по технологии "стелс" с широким применением композиционных материалов, способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе мощный бортовой компьютер [так называемый электронный второй пилот], разнесенную по корпусу радарную систему и ряд других новшеств, в частности, он несет вооружение внутри фюзеляжа.
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