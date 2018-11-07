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РФ проигнорирует обвинения США по химоружию
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Косачев: Россия не будет реагировать на обвинения США в несоблюдении закона о химоружии 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Россия не будет содержательно реагировать на новые обвинения США в адрес РФ в несоблюдении американского закона о химоружии.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты намерены действовать в отношении России в соответствии с положениями закона о химическом и биологическом оружии, который требует введения второго пакета санкций против РФ. Кроме того, сообщила она, внешнеполитическое ведомство во вторник проинформировало Конгресс о том, что "не может подтвердить, выполнила ли Российская Федерация требования, предусмотренные" законом о химоружии.
"Требование к России в определенный срок предоставить гарантии того, что она не будет больше использовать нервно-паралитические яды, выглядит откровенным издевательством, поскольку даже наша попытка дать такие гарантии сама по себе стала бы подтверждением применения таких веществ ранее и неким раскаянием за содеянное", — написал Косачев на своей странице в Facebook в среду.
"Поэтому, полагаю, никакой содержательной реакции из России на это не последует", — добавил он.
При этом сенатор подчеркнул, что Россия готова работать с любыми партнерами по проблематике запрещения использования химического оружия, "однако, разумеется, не в режиме отчета о выполнении чьих-либо внутренних актов и расследований без нашего участия, а исключительно на равных и в рамках соответствующих международных механизмов и процедур".
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