Экспортные С-400 дополнят «уникальными решениями»

По мнению руководителя российской делегации на авиационной и оборонной выставке AirShow Chaina 2018, которая с 6 по 11 ноября проходит в Чжухае ( Китай ), приобретение таких систем, как С-400, неминуемо «попадает в политический контекст», в связи с чем «на некоторые рынки вход для наших современных систем ПВО большой дальности закрыт».

Шугаев уверен, что американские системы ПВО проигрывают российским по техническим характеристикам.

«Преимущество наших систем по дальности обнаружения и поражения целей, точности, скорости развертывания, возможностям противодействия различного рода средствам нападения и другим основным характеристикам существенно, а нередко и многократно», — считает директор ФСВТС.

Руководитель российской делегации добавил, что помимо самих ЗРК, российские производители предлагают покупателям «уникальные комплексные решения», которые обеспечивают объединение систем различной дальности в единый контур ПВО.

В октябре заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что комплексы С-400 способны поражать цели, «еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050 годах».