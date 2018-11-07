Названы сроки начала поставок С-400 в Индию

Поставки С-400 в Индию планируется начать осенью 2020 года

В Китае проходит 6-11 ноября оборонная выставка Airshow China. Шугаев возглавляет российскую делегацию на выставке.

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