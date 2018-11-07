Названы сроки начала поставок С-400 в Индию

Поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Индию планируется начать осенью 2020 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"Рассчитываем, что в соответствии с достигнутыми в ходе состоявшегося в октябре российско-индийского саммита договоренностями, поставки начнутся через два года", — сказал Шугаев.
Он уточнил, что с точки зрения производства систем для Индии существенных сложностей возникнуть не должно: мощности Концерна "Алмаз-Антей" позволяют выполнить все заказы [и для Минобороны, и для инозаказчиков] в установленные сроки.
Контракт на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита в октябре президента РФ Владимира Путина в Индию. Предполагается, что по контракту на сумму, эквивалентную свыше $5 млрд, Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы. Расчет по контракту будет вестись в рублях.
В Китае проходит 6-11 ноября оборонная выставка Airshow China. Шугаев возглавляет российскую делегацию на выставке.