РФ договорилась с Филиппинами о поставках гранатометов

В ФСВТС рассказали о поставках российского вооружения Филиппинам

"Как известно, около года назад филиппинским Вооруженным силам потребовалась срочное содействие в борьбе с террористическими формированиями и российское Министерство обороны оперативно передало им крупную партию автоматов Калашникова и автомобилей "Урал". В этом году подписан контракт на поставку противотанковых гранатометов. В перспективе могут быть достигнуты договоренности о поставке другой техники", — сказал Петухов.

По его словам, в настоящее время военно-политическое руководство Филиппин стремится проводить суверенную и независимую политику, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

"Российская Федерация в свою очередь всегда открыта к равноправному и взаимовыгодному военно-техническому сотрудничеству с Республикой Филиппины", — отметил замглавы ФСВТС России.

Международная выставка вооружений и военной техники INDO DEFENCE — одна из крупнейших международных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ориентированная на демонстрацию достижений в вооружении и военной технике сухопутных войск, войск ПВО, военно-морских сил, войск специального назначения, а также систем обучения и моделирования.

В 2018 году 8-я выставка INDO DEFENCE, организованная при поддержке министерства обороны Индонезии, пройдёт в период с 7 по 10 ноября на территории выставочного комплекса JIExpo Kemayoran в Джакарте.